Racisme: la foule du Fenway Park fait amende honorable (vidéos)

BOSTON - Au lendemain d'incidents où des partisans ont montré un comportement raciste à son endroit, Adam Jones, des Orioles de Baltimore, a été longuement applaudi par la foule au Fenway Park, à Boston, avant sa première présence au bâton.

Dans un geste également digne de mention, le lanceur des Red Sox Chris Sale a brièvement quitté le monticule afin que les applaudissements se poursuivent.

Pour en revenir au match, Hanley Ramirez a cogné deux circuits en solo et les Red Sox ont vaincu les Orioles, 5-2.

Ramirez totalise quatre circuits à ses quatre derniers matches.

Mookie Betts a fourni un double de deux points, tandis que Dustin Pedroia a obtenu un simple d'un point.



Chris Sale (2-2) a retiré 11 frappeurs au bâton en huit manches, espaçant deux points et trois coups sûrs. Craig Kimbrel a récolté un neuvième sauvetage.

Manny Machado a claqué un circuit pour les Orioles. L'autre point des visiteurs est venu d'un double de Trey Mancini.

Alec Asher (1-1) a permis trois points et six coups sûrs en six manches.

Indians 2 Tigers 5



Miguel Cabrera a frappé un circuit à son retour au jeu et les Tigers de Detroit ont battu les Indians de Cleveland, 5-2



Une élongation à l'aine lui a fait rater neuf matches.



Bon pour deux points, son quatrième circuit de la saison a porté l'avance des Tigers à 4-1 en troisième.



Justin Verlander (2-2) a signé une première victoire depuis le match inaugural, n'accordant que deux points et quatre coups sûrs en sept manches.



Francisco Rodriguez a concédé un double, un mauvais lancer et un but sur balles après deux retraits. Il a mérité un septième sauvetage quand Francisco Lindor a été retiré sur une chandelle au troisième but.



Corey Kluber (3-2) a quitté après trois manches, ennuyé au dos. Il a donné cinq points, sept coups sûrs et un but sur balles.



Rangers 7 Astros 8



Marwin Gonzalez a claqué deux circuits dont un grand chelem en huitième pour donner les devants aux siens, alors que les Astros de Houston ont infligé une défaite de 8-7 aux Rangers du Texas.



Le coup de théâtre a été frappé aux dépens de Keone Kela (0-1). C'était un premier grand chelem en carrière pour Gonzalez.



Jose Altuve a aussi cogné un circuit dans une cause gagnate; Delino DeShields, Joey Gallo, Elvis Andrus, Jonathan Lucroy et Nomar Mazara ont fait de même pour les Rangers.



Le gain est allé au releveur James Hoyt (1-0) et le sauvetage à Will Harris.