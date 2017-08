Ray excelle à son retour dans les Majeures et les D-backs battent les Mets 3-2

NEW YORK - Robbie Ray a brillé à son retour sur un monticule des Ligues majeures après avoir été atteint à la tête par une balle frappée en flèche le mois dernier et il a aidé les Diamondbacks de l'Arizona à vaincre les Mets de New York 3-2, jeudi.

Les Diamondbacks ont gagné trois de leurs quatre rencontres à New York pour rester devant les Rockies du Colorado au premier rang dans la course au match du quatrième as dans la Ligue nationale.



Ray (10-5) a accordé un point, deux coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches de travail. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises, dont trois en première manche. En quatre départs en carrière face aux Mets, Ray présente un dossier de 2-0 avec une moyenne de 0,82.



Yoenis Cespedes a amorcé la quatrième manche avec son 17e circuit de la saison pour les Mets.



Rafael Montero (2-9) a toutefois été incapable de préserver cette mince avance. Montero a accordé trois points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches et un tiers.



Fernando Rodney a mis fin au match en forçant Wilmer Flores à frapper un ballon au champ centre alors qu'il y avait des coureurs aux extrémités du losange. Rodney a enregistré un 30e sauvetage en 35 occasions cette saison.



Les Mets ont perdu les services du voltigeur Michael Conforto en cinquième manche, quand il s'est luxé l'épaule gauche en s'élançant.



Conforto connait une excellente campagne avec une moyenne de ,279, 27 circuits et 68 points produits.



Marlins 9 Phillies 8



Giancarlo Stanton a claqué son 47e circuit de la saison, un sommet dans les Majeures, J.T. Realmuto a ajouté un circuit à l'intérieur du terrain et les Marlins de Miami ont effacé un retard de cinq points avant de vaincre les Phillies de Philadelphie 9-8.



Stanton a amorcé la troisième manche avec son 14e circuit en août, améliorant son propre record d'équipe pour les circuits lors du même mois.



Realmuto a créé l'égalité 8-8 en sixième manche avec un circuit de deux points. La balle a alors cogné le mur au champ centre-gauche et a rebondi hors de la portée du voltigeur de centre Nick Williams.



Realmuto a ensuite donné les devants aux Marlins à l'aide d'un ballon-sacrifice contre Luis Garcia (1-4) en huitième.



A.J. Ellis et Christian Yelich ont aussi frappé des circuits pour les Marlins. Rhys Hoskins et Tommy Joseph ont cogné des longues balles pour les Phillies, qui n'ont pu profiter d'une avance de 8-3.



La victoire est allée au dossier de Jarlin Garcia (1-2), tandis que Brad Ziegler a ajouté un huitième sauvetage à sa récolte.



Dodgers 5 Pirates 2



Curtis Granderson a frappé un 22e circuit et les Dodgers de Los Angeles ont eu raison des Pirates de Pittsburgh, 5-2.



Yasmani Grandal et Adrian Gonzalez ont aussi cogné des longues balles pour les Dodgers, qui n'ont pas perdu deux matches d'affilée depuis les 20 et 21 juillet.



Chris Taylor a obtenu trois coups sûrs et un but volé pour les Dodgers, qui en sont déjà à 90 victoires cette saison (90-36).



Hyun-Jin Ryu (5-6) a permis un point et quatre coups sûrs en six manches. Trois releveurs ont fait le lien vers Brandon Morrow, qui a inscrit le sauvetage.



Chad Kuhl (6-9) a concédé cinq buts sur balles en quatre manches, accordant deux points et six coups sûrs.



Sean Rodriguez s'est distingué au champ gauche, épinglant au marbre Yasiel Puig qui tentait de marquer sur un simple d'Enrique Hernandez, en troisième.