Retour des Expos: les amateurs devront prendre leur mal en patience

(98,5 Sports) - Les partisans des Expos sont peut-être mieux de s'armer de patience. Le baseball a la cote à Montréal, mais il ne faut peut-être pas espérer un retour d'une équipe du baseball majeur dans les cinq prochaines années.

C’est du moins ce que pense John McHale fils, le vice-président des ligues majeures. Lors d’une longue entrevue accordée à Jéremy Filosa, le fils de John McHale - longtemps associé aux Expos - pense qu’il faudra s’armer de patience en raison des dossiers chauds des stades à Oakland et à Tampa.

« Les priorités pour le commissaire du baseball sont de résoudre les deux impasses, assure John McHale fils. Plusieurs d’entre nous ont travaillé sur le dossier des A’s et je crois que nous pouvons être légitimement optimistes dans cette affaire. Je crois que nous avons une solution potentielle en vue.

« Les choses vont plus lentement en Floride. Les Rays évaluent encore ce qu’ils ont et ce qu’ils peuvent faire. Je m’attends à ce que des annonces soient faites relativement à la situation à Oakland avant celle à Tampa Bay. »

Mais John McHale assure qu’il n’y a pas de date butoir afin de clore le dossier des Rays.

« Le commissaire est un homme patient et il a une excellente relation avec le propriétaire des Rays. La quête pour un domicile pour les Rays va prendre le temps qu’il faudra. »

- Vous pensez qu’une équipe pourrait s’installer à Montréal d’ici cinq ans?

« Je pense que ça va prendre un peu plus de temps que ça, même si je ne veux décourager personne en disant que ça ne pourrait pas se produire plus rapidement. Mais les choses au baseball prennent souvent un peu plus de temps que prévu.

« Je crois que tout le monde sera intéressé de parler d’expansion quand les dossiers des deux autres stades seront réglés».