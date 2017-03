Retour des Expos : Où en sommes-nous?

(98,5 Sports) - À quatre jours du quatrième week-end des Blue Jays à Montréal, le dossier du retour des Expos avance à très petit pas... mais avance tout de même.

Un texte de Jeremy Filosa

Il y a un an, lorsque les Red Sox étaient de passage au Stade olympique, le grand patron de la MLB Rob Manfred avait indiqué qu’avant de parler du retour des Expos, le baseball devait ratifier une nouvelle entente collective, chose qui a été faite l’automne dernier.

Le commissaire avait aussi indiqué qu’il devait régler les dossiers des A’s d’Oakland et des Rays de Tampa Bay, qui sont tous deux à la recherche d’un nouveau stade.

Advenant ces dossiers réglés, le baseball se pencherait ensuite sur une possible expansion. Si l’une de ces équipes ne trouvait pas de solution dans son marché, un déménagement ne serait pas non plus écarté.

Aussitôt la convention collective réglée, Manfred s’est déplacé à Oakland pour étudier le dossier des A’s, rencontrant même la mairesse Libby Schaaf. Si son désir de garder les Athletics à Oakland semblait honnête, il était aussi clair que la ville californienne ne pourrait pas se payer deux stades.

Ce problème pourrait se régler dès lundi, alors que l’on s’attend à ce que la NFL approuve le déménagement des Raiders à Las Vegas. Ceci ouvrirait la porte à la construction d’un stade unique au baseball pour les A’s, chose que le baseball majeur demande depuis longtemps.

Et les Rays…

Le propriétaire des Rays Stuart Sternberg se donne jusqu’à la fin de l’année 2017 pour se trouver un nouvel emplacement pour faire construire un nouveau stade pour son équipe.

La semaine dernière, le richissime homme d'affaires de Wall Street a indiqué aux médias qu’il a dû faire une croix sur les deux sites qu’il favorisait. Certaines problématiques le forcent à regarder ailleurs.

À l'origine, il aurait aimé avoir sélectionné un lieu d’ici le mois d’août. Mais il reconnait qu’il devra maintenant se donner jusqu’en décembre.

Mis à part le lieu, Sternberg a aussi toujours dit que le projet aurait besoin de l’aide des gouvernements. Au niveau de l’État, les politiciens semblent très frileux à l’idée d’aider les Rays, eux qui ont déjà été floués par Jeffrey Loria, propriétaire des Marlins. Loria a réussi à se faire construire un nouveau stade dans la région de Miami, presque uniquement financé par les contribuables.

Sternberg continue d’insister que sans nouveau stade, les Rays déménageront. Ceci dit, il se dit toujours optimiste de trouver un lieu dans la région de Tampa pour implanter son club.

Selon les termes de sa nouvelle entente avec le Tropicana Field, si Sternberg déménage son club du vieux stade, mais demeure dans la région de Tampa, il évitera une lourde pénalité.

En ce moment, les Rays ont un bail avec le « Trop » jusqu’en 2027 et si le club déménage à l’extérieur de la région avant cette date, le propriétaire du club devra verser une pénalité de 42 millions de dollars. Une forte incitation pour demeurer près de la péninsule floridienne.

« Nous sommes pas mal prêts » - Bronfman

Advenant un échec total à Tampa, les Rays pourraient être appelés à déménager plus rapidement qu’anticipé. Même si ça demeure peu probable, il n’est pas impossible que l’équipe floridienne déménage dès 2018.

Si le dossier du site n’avance pas d’ici l’automne et que les paliers de gouvernement à Tampa n’acceptent pas d’emboiter le pas, le baseball majeur pourrait rapidement faire appel à Montréal.

Comme lorsque les Expos ont déménagé à Washington, Montréal devrait alors prouver qu'elle est prête. Que le club peut immédiatement déménager au Stade olympique et que la première pelletée de terre suivra.

À l’époque, en 2004, les Expos avaient trouvé pignon au vieux RFK Stadium à Washington, en attendant la construction du nouveau stade, qui avait débuté au même moment.

Heureusement, l’homme d’affaires Stephen Bronfman a dit aux médias au mois de décembre dernier: « Nous sommes pas mal prêts ».

Dans un développement plus récent, TVA Nouvelles nous apprenait la semaine dernière que le gouvernement cherchait un investisseur, local ou international, prêt à acheter ou louer le Stade olympique dans le but de lui trouver une nouvelle vocation.

Un nouveau toit devra éventuellement y être installé, et avant de procéder aux travaux, la RIO veut être certaine du niveau de rentabilité du stade dans les prochaines années.

Est-ce que ceci inclut deux ou trois saisons de baseball? Le dossier demeure à une étape beaucoup trop embryonnaire pour répondre correctement à cette question.

Déménagement ou expansion?

Si les Rays ne déménagent pas à Montréal et que le club reste à Tampa, une expansion serait envisageable.

Même si le commissaire a répété à plusieurs reprises qu’il désirait passer à 32 équipes, des hauts placés de certaines organisations du baseball majeur ont indiqué au 98,5 FM qu’en ce moment les propriétaires ne seraient pas tous en faveur d’une expansion, et de partager les revenus avec deux équipes de plus.

D’ailleurs, lors de la dernière année, Manfred a aussi commencé à mentionner qu’il allait devoir convaincre les propriétaires que pour le bien du sport, il serait mieux d’ajouter deux clubs. Mais le bras de fer pour l’instant n’est même pas lancé.

Manfred aimerait avoir 32 clubs dans la ligue pour élargir les horizons du baseball, mais aussi pour ne plus avoir à présenter des matchs intraligue chaque soir de la saison.

Mexico ou Las Vegas?

Chaque fois que Manfred parlait d’expansion, il mentionnait les noms de Montréal et de Mexico. Depuis l’élection de Donald Trump, Manfred n’a plus jamais parlé de Mexico comme destination possible pour la MLB.

Les relations tendues entre les États-Unis et le Mexique pourraient faire dérailler les plans du commissaire.

C’est là que Las Vegas fait son entrée. Manfred répète depuis quelques années que la relation entre le baseball majeur et le « gambling » a beaucoup évolué lors des 10 dernières années. Que le jeu était devenu plus accepté dans la société et que le baseball ne regardait plus les paris de la même façon qu’avant.

Mais jamais il n’avait parlé d’implanter une équipe à Las Vegas… jusqu’en février dernier.

Le 21 février dernier, lors d’un point de presse, Manfred a indiqué que selon lui une équipe d’expansion à Las Vegas pourrait être rentable. Est-ce une coïncidence?

Une chose est certaine, contrairement à un déménagement, si c’est via l’expansion que Montréal retrouvera les Expos, ça va prendre une ville partenaire qui sera aussi prête que Montréal à mettre les dollars sur la table, pour faire de ce beau rêve une réalité.