Russell Martin représentera le Canada

TORONTO - Le receveur canadien Russell Martin figure parmi les 30 joueurs qui participeront à la Classique mondiale de baseball en 2017, ont indiqué les organisateurs lundi.

Martin, qui est âgé de 33 ans, figurait au sein de la formation initiale du Canada lors de la Classique mondiale de 2013, mais il s'était retiré puisqu'il ne voulait pas occuper le poste de receveur. De plus, on lui avait interdit de faire la transition vers le poste de joueur d'arrêt-court.



Martin a participé à 137 matchs des Blue Jays de Toronto cette saison, au cours desquels il a présenté une moyenne au bâton de ,231 avec 20 circuits et 74 points produits.



Le spécialiste des fins de match des Blue Jays Roberto Osuna participera lui aussi au tournoi, mais dans l'uniforme du Mexique.



Le tournoi se mettra en branle le 6 mars avec des matchs au Mexique, au Japon et en Corée du Sud, en plus de ceux à Miami et à San Diego. La ronde finale sera présentée du 20 au 22 mars à Los Angeles.



Le Japon a remporté les deux premières Classiques mondiales, tandis que la République dominicaine a triomphé lors de la dernière, en 2013.