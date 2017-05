Ryan Goins joue les héros en neuvième manche

TORONTO - Les Blue Jays de Toronto ont dû employer une formation bien différente qu'à l'habitude en raison des nombreux joueurs blessés.

Certains remplaçants ont toutefois tiré profit de cette situation.



Ryan Goins a réussi un simple avec les buts remplis en neuvième et les Blue Jays ont prévalu 8-7 aux dépens des Indians de Cleveland, mercredi. Ezequiel Carrera — un autre remplaçant — est venu marquer le point décisif, au plus grand plaisir des 35 115 personnes au Rogers Centre.



Les Blue Jays (13-21) ont effacé un retard de quatre points et ils ont remporté des séries consécutives pour une première fois cette saison. La formation torontoise s'est aussi imposée deux fois sur trois contre les Rays de Tampa Bay.



«Les choses ont changé depuis le début du mois de mai, a avoué le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Nous parvenons à gagner des parties que nous ne gagnions pas au début de la saison. C'est souvent ce qui se produit au baseball.»



Carrera a soutiré un simple contre Cody Allen (0-1), après un retrait. Le stoppeur des Indians venait d'accorder des buts sur balles à Justin Smoak et Steve Pearce. Goins a ensuite envoyé le premier tir qu'il a vu le long de la ligne du champ droit.



Roberto Osuna (2-0) s'était chargé du début de la neuvième. «Nous n'avons pas abandonné aussi facilement, a fait savoir, Goins. Nous n'allions pas les laisser nous battre de cette façon. Nous nous sommes battus et nous sommes venus de l'arrière pour l'emporter.»



Jose Bautista a frappé un circuit de trois points et Carrera une longue balle de deux points pour les Jays, qui ont comblé un retard de 7-3.



«C'était très important de remporter cette série contre une des meilleures équipes des Majeures, a soutenu Bautista. Ça nous permet d'amorcer notre séjour à domicile du bon pied. Nous espérons poursuivre sur cette lancée.»



Kendrys Morales a raté le match à cause d'une élongation à l'arrière de la cuisse gauche. Il sera réévalué plus tard cette semaine.



Jason Kipnis a produit trois points avec un double et un simple pour les Indians.



«J'ai joué avec le feu lors de mes dernières sorties, a avoué Allen. Les buts sur balles m'ont fait mal et c'est aussi le cas quand je suis en retard dans le compte. Ce soir, ça nous a coûté une occasion de remporter le match.»



Les champions en titre de l'Américaine complétaient un séjour de neuf matches à l'étranger avec un dossier de 4-5.