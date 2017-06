Sabathia signe un 5e gain d'affilée

NEW YORK - CC Sabathia a inscrit une cinquième victoire d'affilée et Chris Carter a fait marquer quatre points pour mener les Yankees de New York vers un gain sans équivoque de 8-0 contre les Red Sox de Boston mercredi soir.

Dans un duel d'anciens vainqueurs du trophée Cy Young dans la Ligue américaine, Sabathia (7-2) a accordé cinq coups sûrs en huit manches et n'a donné aucun but sur balles. Il a également réussi cinq retraits au bâton, dont quatre sur décision de l'arbitre.



Sabathia a effectué sa plus longue sortie depuis le mois d'avril 2015 et remporté cinq matchs de suite pour la première fois depuis avril 2012. Durant sa séquence de succès, le vétéran gaucher des Yankees présente une moyenne de points mérités de 1,11 et ses cinq victoires ont suivi des défaites de Masahiro Tanaka, qui avait supplanté Sabathia à titre de partant numéro un de l'équipe.



Sabathia a été retiré du match après avoir effectué 95 lancers, ce qui l'a privé d'une occasion d'inscrire un premier blanchissage depuis 2011.



Jonathan Holder a complété la besogne avec une 9e manche parfaite.



Après un triple de Josh Rutledge pour amorcer la première moitié de la cinquième manche, les 15 derniers frappeurs des Red Sox ont été retirés dans l'ordre.



Sabathia a aussi bénéficié du soutien offensif de Carter auteur de son sixième circuit de la saison avec deux coéquipiers sur les sentiers en quatrième manche aux dépens de Rick Porcello (3-8). Carter a fait produire un quatrième point grâce à un simple en huitième manche.



Les Yankees ont frappé 12 coups sûrs.



White Sox 1 Rays 3



Jacob Faria a concédé trois coups sûrs à son premier match dans les Ligues majeures et les Rays de Tampa Bay ont vaincu les White Sox de Chicago 3-1 devant une maigre foule de 9313 spectateurs à Tampa.



Le lanceur droitier de 23 ans a permis deux buts sur balles et inscrit cinq retraits sur des prises en six manches et un tiers.



Faria s'est ressaisi après avoir accordé des coups sûrs à deux des trois premiers frappeurs auxquels il a fait face, incluant un simple productif à Jose Abreu.



Tommy Hunter, Jose Alvarado et Alex Colome n'ont accordé qu'un seul coup sûr le reste du match, et Colome a mérité un 16e sauvetage depuis le début de la saison.



Les Rays ont marqué leurs trois points en troisième manche contre Mike Pelfrey (2-5), dont deux à la suite d'un simple de Tim Beckham.



Angels 0 Tigers 4



Buck Farmer a eu le dessus sur Alex Meyer, Justin Upton a frappé un circuit de trois points en huitième manche et les Tigers de Detroit ont blanchi les Angels de Los Angeles 4-0.



Farmer (2-0) a alloué trois coups sûrs en six manches et deux tiers et les Tigers ont pris les devants en troisième sur un point non mérité. Upton a donné un coussin plus confortable à son équipe en catapultant l'offrande de Yusmeiro Petit loin au champ gauche.



Les Tigers ont remporté cinq de leurs six dernières parties.



Meyer (2-3) a permis trois coups sûrs en six manches. Il a donné quatre buts sur balles et il a retiré neuf frappeurs sur des prises, mais il a éprouvé quelques difficultés en troisième. Un frappeur atteint, un but sur balles et une erreur ont rempli les sentiers alors qu'il n'y avait aucun retrait. Un point est venu marquer quand Victor Martinez s'est compromis dans un double jeu.



Pirates 6 Orioles 9



Trey Mancini a créé l'égalité grâce à un circuit de deux points en neuvième manche et il a mis fin à la rencontre en claquant une longue balle de trois points en 11e, propulsant les Orioles de Baltimore vers un gain de 9-6 contre les Pirates de Pittsburgh.



Les Orioles tiraient de l'arrière 6-1 en huitième manche avant de venir de l'arrière pour une deuxième partie de suite.



Adam Jones a frappé un circuit en solo en huitième manche et Mancini a couronné une neuvième manche de quatre points en cognant son premier circuit du match. Il a donné la victoire aux siens en étirant les bras aux dépens de Wade LeBlanc (3-2).



Depuis le début de la saison 2016, les Pirates montraient un dossier de 91-3 lorsqu'ils menaient après huit manches. Ils revendiquent maintenant une fiche de 91-5, incluant une fiche de 21-3 cette saison.



Mets 4 Rangers 3



Jay Bruce a frappé deux circuits et les Mets de New York ont profité d'une erreur en neuvième manche pour briser l'égalité et finalement l'emporter 4-3 contre les Rangers du Texas.



Alors qu'il y avait deux retraits et deux hommes sur les sentiers, Jose Reyes a cogné un roulant contre le releveur Matt Bush (2-1). Rougned Odor a capté la balle, mais son relais a bondi avant d'atteindre Elvis Andrus, qui n'a pu le conserver dans son gant. Matt Reynolds a contourné le troisième et il est venu marquer le point de la victoire.



Les deux longues balles de Bruce sont survenues contre le partant des Rangers, Yu Darvish.



Les Rangers ont créé l'égalité 3-3 quand Robinson Chirinos a claqué un circuit de deux points contre Jerry Blevins, après deux retraits en huitième manche.



Astros 5 Royals 7



Jason Vargas a été efficace pendant cinq manches pour signer une huitième victoire, Cheslor Cuthbert a produit trois points et les Royals de Kansas City ont défait les Astros de Houston 7-5.



Le duel tant attendu entre Vargas (8-3) et Dallas Keuchel, qui ont les deux meilleures moyennes de points mérités des Majeures, n'a jamais eu lieu. Keuchel n'a pas pris part au match, car il était malade.



Les Astros ont plutôt envoyé dans la mêlée le droitier Dayan Diaz, qui venait tout juste d'être rappelé du niveau AAA. Diaz (0-1) a alloué trois points et quatre coups sûrs, dont le circuit en solo de Lorenzo Cain, en deux manches et deux tiers.



Vargas (8-3), qui avait blanchi les Indians de Cleveland à son dernier départ, a concédé deux points sur une longue balle de Brian McCann. Il a permis six coups sûrs, un but sur balles et il a atteint un frappeur.



Twins 5 Mariners 6



Mike Zunino a claqué son deuxième circuit du match, après deux retraits en neuvième manche, et les Mariners de Seattle sont venus de l'arrière pour battre les Twins du Minnesota 6-5.



Kyle Seager a aussi étiré les bras pour les Mariners, qui ont effacé un retard de trois points pour remporter une neuvième partie à leurs 10 dernières.



Ben Gamel a frappé un simple après deux retraits en neuvième manche, contre Brandon Kintzler (2-1). Zunino, qui avait cogné un circuit en solo en troisième, a ensuite envoyé la balle par-dessus la clôture du champ centre pour son quatrième circuit de la saison.



Edwin Diaz (2-2) n'a pas donné de point en neuvième manche et il a ajouté la victoire à sa fiche.



Alors qu'ils tiraient de l'arrière 5-2, les Mariners ont marqué un point en cinquième et un autre en sixième, sur la septième longue balle de la campagne de Seager.



Un circuit de trois points de Miguel Sano a couronné une cinquième manche de quatre points des Twins. Il l'a réussi aux dépens du partant Yovani Gallardo.