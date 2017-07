Smoak frappe deux circuits dans une victoire des Blue Jays

BOSTON - Justin Smoak a claqué deux circuits et les Blue Jays de Toronto ont prévalu 8-6 face aux Red Sox de Boston, jeudi.

Smoak a cogné deux circuits en solo et il a frappé un simple d'un point. Le joueur de premier but frappe pour ,450 à ses cinq derniers matches.



Smoak totalise 26 longues balles et 62 points produits. Auparavant, ses sommets personnels étaient de 20 et de 59 en 2013 et en 2015, respectivement.



«Il reste encore deux mois et demi à la saison, alors j'essaie juste de garder la cadence», a dit celui qui a pris part au match des étoiles pour la première fois de sa carrière, la semaine dernière.



Steve Pearce et Ryan Goins ont cogné des simples de deux points, tandis que Josh Donaldson a réussi un double d'un point.



En troisième manche, Pearce a cogné un faible ballon mais le soleil a fait perdre la balle de vue au joueur de deuxième but Brock Holt. La balle a glissé contre son gant, permettant à deux coureurs de marquer. Les Blue Jays égalaient ainsi le score à 3-3.



«Peu importe la manière, ça pousse deux gars au marbre, a dit Pearce. La chance n'a pas souvent été avec nous cette saison, alors ça se prend bien quand elle nous favorise sur un jeu comme ça.»



Russel Martin a réussi un double et obtenu deux buts sur balles, croisant le marbre deux fois. Il a aussi épinglé Mookie Betts, qui tentait de voler le deuxième but. Dominic Leone (2-0) n'a pas alloué de coup sûr en deux manches et un tiers, disposant de quatre frappeurs au bâton. Roberto Osuna a signé un 24e sauvetage.



Dustin Pedroia a claqué un circuit de trois points dans une cause perdante. Il a frappé trois des huit coups sûrs des Red Sox. Doug Fister (0-4) a permis six points, sept coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches et un tiers.



Les deux clubs ont divisé les honneurs de la série de quatre matches.



Les Blue Jays vont jouer à Cleveland de vendredi à dimanche, avant un séjour à domicile contre les A's et les Angels. Quant aux Red Sox, ils vont disputer leurs six prochains matchs à Anaheim et à Seattle.