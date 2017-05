Smoak produit quatre points dans une victoire de 7-2 des Blue Jays

TORONTO — Justin Smoak a produit quatre points pour aider les Blue Jays de Toronto à l'emporter 7-2 face aux Mariners de Seattle, jeudi. Smoak a notamment frappé son sixième circuit de la saison, en solo. Le joueur de premier but a aussi produit trois points avec des simples.



Steve Pearce a claqué un circuit de trois points qui portait l'avance torontoise à 6-2 en cinquième, où les Jays ont marqué cinq fois.



Smoak et Kevin Pillar ont marqué deux points chacun pour les Jays, victorieux dans quatre de leur cinq derniers matches.



Marco Estrada (2-2) a retiré huit frappeurs au bâton en six manches, allouant deux points et quatre coups sûrs. Les deux points et trois des coups sûrs ont été concédés en première manche.



≪Il a vraiment fermé la porte après ça≫, a résumé le gérant des Mariners, Scott Servais.



≪La première manche a été un peu pénible, a dit Estrada. Même les retraits étaient des balles frappées assez solidement. Je suis content d'avoir mieux lancé à compter de la deuxième.≫



Aaron Loup, Jason Grilli et Leonel Campos ont blanchi les Mariners par la suite.



Nelson Cruz a fourni un circuit de deux points pour Seattle, qui s'inclinait pour la première fois en cinq matches.



Robinson Cano a été retiré de la formation à la dernière minute, blessé au quadriceps. Mike Freeman le remplaçait au deuxième coussin.



Chase de Jong (0-3) a permis six points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches. Sa moyenne est passée à 7,85.



≪Nous avons perdu le contrôle assez rapidement, a dit Jong. Mes tirs n'avaient pas le mordant que je voulais leur donner.≫