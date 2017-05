Smoak produit quatre points pour les Blue Jays

TORONTO - Justin Smoak a produit quatre points pour aider les Blue Jays de Toronto à l'emporter 7-2 face aux Mariners de Seattle, jeudi.

Smoak a notamment frappé son sixième circuit de la saison, en solo. Le joueur de premier but a aussi produit trois points avec des simples.



Steve Pearce a claqué un circuit de trois points qui portait l'avance torontoise à 6-2 en cinquième, où les Jays ont marqué cinq fois.



Smoak et Kevin Pillar ont marqué deux points chacun pour les Jays, victorieux dans quatre de leur cinq derniers matches.



Marco Estrada (2-2) a retiré huit frappeurs au bâton en six manches, allouant deux points et quatre coups sûrs.



Aaron Loup, Jason Grilli et Leonel Campos ont blanchi les Mariners par la suite.



Nelson Cruz a fourni un circuit de deux points pour Seattle, qui s'inclinait pour la première fois en cinq matches.



Robinson Cano a été retiré de la formation à la dernière minute, blessé au quadriceps. Mike Freeman le remplaçait au deuxième coussin.



Chase de Jong (0-3) a permis six points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches. Sa moyenne est passée à 7,85.