Un frappeur reçoit une rapide en plein sur le nez (vidéo)

(98,5 Sports) - Le voltigeur Keon Broxton des Brewers de Milwaukee a reçu une balle rapide - estimée à 92 milles à l'heure - direct sur le nez mardi.

C'est le lanceur recrue des Rockies du Colorado, Antonio Senzatela, qui a lancé cette belle en deuxième manche.

Broxton est tombé au sol et a dû quitter la rencontre.

Sur la reprise, on peut voir que le protecteur du casque lui a peut-être sauvé quelques fractures...

Les Brewers n'ont pas donné de plus amples détails sur l'état de santé de leur joueur.

La vidéo

Keon Broxton hit in the face though the extra flap thankfully seemed to take *some* of the brunt. He's out of the game. pic.twitter.com/Md2uF2ZxtO