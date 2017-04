Une cinquième défaite en six matches pour les Blue Jays

ST. PETERSBURG, Floride - Steven Souza fils a cogné un circuit de trois points et les Rays de Tampa Bay ont infligé un revers de 7-2 aux Blue Jays de Toronto, dimanche.

Corey Dickerson et Jesus Sucre ont aussi frappé la longue balle pour les Rays. Victorieux trois fois de suite, ces derniers améliorent leur rendement à 5-2.



Kevin Kiermaier a cogné trois coups sûrs, incluant un triple. Il a croisé le marbre une fois.



Jake Odorizzi (1-1) a bien fait en six manches, allouant les deux points des Jays en première manche (un circuit de Josh Donaldson, puis un optionnel de Troy Tulowitzki). Il a retiré quatre frappeurs au bâton et a permis un seul but sur balles.



Donaldson a quitté après avoir été retiré sur un roulant en sixième. Il a semblé se blesser au mollet droit.



Marco Estrada (0-1) a été victime de cinq points et sept coups sûrs en cinq manches.



Connaissant un début de saison peu inspirant (1-5), les Jays vont espérer de meilleurs résultats à Toronto. Ils vont entamer la portion locale de leur calendrier mardi, face aux Brewers de Milwaukee.