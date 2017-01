Voyez Tim Raines recevoir l'appel tant attendu (vidéo)

(98,5 Sports) - Après 10 ans d'attente, Tim Raines a finalement reçu l'appel téléphonique qu'il attendait pour avoir sa place au Temple de la renommée du baseball.

Tim Raines a été admis au Temple de la renommée du baseball mercredi avec 86% des voix.

On se souviendra que Raines a commencé sa carrière quand les Expos l'ont repêché en 1977.

Électrisant sur le terrain de baseball, Tim Raines était tout aussi apprécié dans le vestiaire.

10 ans d'attente

Après 10 ans d'attente, voyez comment Tim Raines a réagi lorsqu'il a répondu à l'appel, entouré de son épouse et ses fillettes:

De nombreuses réactions

Après l'annonce, la twitosphère s'est emballée.

D'abord, le maire de Montréal, Denis Coderre a partagé sa grande joie.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau a publié une vieille photo de son père et lui à un match des Expos au stade olympique de Montréal. Il a également félicité l'ancien joueur des Expos.

Son ancien coéquipier Warren Cromartie a aussi partagé sa joie.

De nombreuses équipes de la MLB ont fait part de leur joie de voir Tim Raines accéder au Temple de la renommée du baseball.

TIM RAINES AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU BASEBALL YESSSS! You did it ROCK!! @TimRaines30 Congratulations we are proud of you :)) pic.twitter.com/iBJACu5Mnv — DenisCoderre (@DenisCoderre) 18 janvier 2017

Montreal is very proud for the Rock. Tim Raines rejoint Andre Dawson,Gary Carter et Pedro Martinez Wow :) Can't wait to be there this summer https://t.co/6DTMlMNUNX — DenisCoderre (@DenisCoderre) 18 janvier 2017

Avez vous remarqué la casquette de Tim (@TimRaines30) sur la photo officielle du Temple de la Renommée du Baseball ? :))) pic.twitter.com/lPuZzxxPfX — DenisCoderre (@DenisCoderre) 18 janvier 2017

Tim Raines qui reçoit l'appel officiel. Sa réaction lorsqu'il a appris la nouvelle de son intronisation https://t.co/58RiEya7VX via @youtube pic.twitter.com/WDVXLjtM1Q — DenisCoderre (@DenisCoderre) 19 janvier 2017

Bravo @TimRaines30 pour votre élection au Temple de la renommée du baseball! Je suis fan depuis au moins 1987... #nosamours (photo: PC) pic.twitter.com/g3sKbNHZba — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 18 janvier 2017

Congratulations to @TimRaines30 on his induction into the @baseballhall. Raines played for the #Orioles in 2001. — Baltimore Orioles (@Orioles) 18 janvier 2017

Tim Raines was a dynamic leadoff hitter..change the tempo of our offense!

when i first saw him i thought he was a Tailback from the SEC. — Warren Cromartie (@TweetMeHomie) 19 janvier 2017

Very proud day!.my teammate Tim Raines made the HOF. hopefully Vlad next year!..Montreal should be proud! # Baseball back in Montreal! — Warren Cromartie (@TweetMeHomie) 19 janvier 2017

He got the call.



Congrats @TimRaines30 — 2017 Hall of Fame Inductee! #RockTheHall pic.twitter.com/1Y0cMNCxHJ — Chicago White Sox (@whitesox) 18 janvier 2017