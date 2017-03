Barrerra se désiste face à Beterbiev

MONTRÉAL - Le combat éliminatoire de l'International Boxing Federation entre les mi-lourds Artur Beterbiev et Sullivan Barrera qui devait avoir lieu le 21 avril prochain, à Miami, en Floride, a été annulé

C'est ce qu'a confirmé Yvon Michel, jeudi.



Après avoir vu tous les autres aspirants de l'IBF mieux classé que lui refuser le combat, Barrera (18-1, 13 K.-O.) avait accepté le défi lancé par Beterbiev (11-0, 11 K.-O.) pour le titre d'aspirant obligatoire au champion Andre Ward. Beterbiev a essuyé cinq refus avant que Barrera n'accepte finalement son offre.



Groupe Yvon Michel avait ensuite remporté l'appel d'offres du 17 février dernier en misant 251 000 $ US, qui devaient être répartis entre les deux boxeurs à 75 pour cent pour Beterbiev (188 250 $) et 25 pour cent pour Barrera (62 750 $).



Déjà jeudi matin, des rumeurs circulaient voulant que Barrera ne souhaitait plus affronter le redoutable boxeur d'origine russe. Il aurait évoqué la bourse qu'il aurait touché, mais selon Michel, rejoint à Cannes, c'est plutôt la crainte de monter sur le même ring que Beterbiev qui a poussé le transfuge cubain d'origine à renoncer à ce duel.



Le combat devait d'ailleurs être présenté à Miami puisque Barrera ne possède pas de passeport et qu'il ne peut boxer à l'extérieur des États-Unis. En organisant le gala en Floride, GYM souhaitait tabler sur la forte présence de la communauté cubaine qui serait allée encourager Barrera.



Ce désistement jette maintenant un flou sur la suite des choses pour Beterbiev, actuellement classé aspirant no 2 à l'IBF, no 3 à la World Boxing Association (WBA) et à la World Boxing Organization (WBO), ainsi que no 5 du World Boxing Council (WBC).



Barrera, représenté par Main Events, est quant à lui sixième aspirant de l'IBF, no 2 à la WBA, no 8 du WBC et 14e de la WBO.