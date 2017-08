Boxe: Vincent Thibault passe chez les professionnels avec InterBox

MONTRÉAL - InterBox a annoncé jeudi l'arrivée d'un nouveau boxeur au sein de son écurie: Vincent Thibault.

Le boxeur de Charlesbourg, qui est âgé de 24 ans, effectuera ses débuts professionnels lors d'une prochaine carte d'Eye of the Tiger Management, propriétaire d'InterBox.



Thibault a été champion canadien des 81 kg en 2014, en plus de remporter les Gants Dorés. Thibault a livré plus d'une centaine de combats amateurs.