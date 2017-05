Cinco di Mayo: la fiesta in Las Vegas

On en parle en ondes : Boxe: Mario Langlois a assisté à la pesée en marge du combat Alvarez vs Chavez Jr. (5:51) Publié le vendredi 05 mai 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jérémie Rainville et Mario Langlois

(98,5 Sports) - On le sait les Mexicains aiment faire la fête et sont exubérants. Mettez deux boxeurs mexicains immensément populaires dans un méga combat dans le cadre de la fête du Cinco di Mayo et vous avez toute une fiesta.

C’est ce qui se passe en ce moment à Las Vegas, alors que Saul «Canelo» Alverez (48-1-1, 34 K.-O.) affrontera, samedi soir, Julio Cesar Chavez Jr (50-2-1, 32 K.-O.).

Alvarez, 26 ans, est un peu le «darling» de la boxe en ce moment. Son surnom «Canelo» vient du fait qu’il est un rare rouquin dans la population mexicaine. Il est spectaculaire dans le ring, il cogne très dur et il a un charisme fou.

Les Mexicains l’aiment à la folie ou le détestent souverainement. Certains le trouvent «moins» Mexicain que Chavez Jr.

Il faut dire que Julio Cesar Jr est le fils d’une légende de la boxe. Julio Cesar Chavez fut l’un des plus grands boxeurs de son époque; un champion immense : 107 victoires, 6 défaites, 2 nuls et 86 K.-O.

Un héritage lourd à porter pour celui qui a le même nom que le paternel. Pendant plusieurs années, Chavez Jr a boxé surtout au Mexique, profitant de son nom. Beaucoup doutaient de lui, d’autant qu’il n’avait pas la meilleure réputation en ce qui concerne ses habitudes de vie et son ardeur à l’entraînement.

Bref, pour les Mexicains, au-delà de savoir qui est le meilleur boxeur, il s’agit de déterminer lequel des deux représente le mieux l’identité mexicaine et la grande tradition pugilistique au pays de Zapata.

Plus de 10 000 amateurs de boxe, dont l’immense majorité était d’origine mexicaine se sont présentés au Grand Garden Arena du MGM pour assister à la pesée.

On a d’abord procédé à la pesée des combats qui précèdent l’affrontement Alvarez-Chavez, avec pour point fort la pesée de David Lemieux et Marco Reyes.

Puis, il y a une pause d’une quinzaine de minutes pour faire monter la tension sous les encouragements hystériques d’un animateur de foule qui passait de l’anglais à l’espagnol.

Des mariachis ont mis de l’ambiance, le public a chanté en cœur une chanson que tous les Mexicains semblaient connaître. Un reporter mexicain décrivait la pesée au téléphone comme s’il s’agissait des dernières minutes de l’humanité. Et ce n’était que la pesée. S’il fait la description du combat demain soir, pas sûr qu’il se rendra jusqu’à la fin.

Les partisans d’un boxeur scandaient le nom de leur favori pendant que ceux de l’autre clan huaient et vice-versa. Beaucoup portaient des bandeaux au front avec le nom de leur héros.

Lorsque le légendaire Michael Buffer a annoncé l’arrivée de Chavez Jr, ce fut l’explosion. La même chose pour Alvarez. On a quand même senti que Chavez avait un léger avantage dans le cœur du public.

Samedi soir, des millions de Mexicains seront devant leurs téléviseurs. Golden Boy Promotions et HBO prévoient d’ailleurs un record de ventes.

Il va y avoir de l’ambiance, ce sera électrique au T-Mobile Arena qui en passant, sera la demeure des Golden Knights, l’équipe d’expansion de la LNH.

(Un texte de Jacques Thériault, en direct de Las Vegas)