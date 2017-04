Retraite de Renan St-Juste : redonner à ceux dans le besoin

(98,5 Sports) - Même s'il a déjà été classé deuxième au monde dans sa catégorie de poids, Renan St-Juste n'a pas fait des millions avec la boxe. Même à son sommet, lorsqu'il était champion continental de la WBC, il n'empochait pas les sommes que récoltent certains boxeurs québécois aujourd'hui.

C’est donc avec une fiche de 26 victoires, dont 18 K.-O., cinq défaites et un verdict nul que le boxeur de Repentigny annonce sa retraite jeudi.

St-Juste a débuté sa carrière professionnelle à l’âge de 30 ans. Le 13 février 2003, il affronte David Goulet au Medley et s’en tire avec un verdict nul, dans un combat qui avait duré quatre rounds.

«Je m’en souviens comme si c’était hier, un chance que ce combat-là n’était pas prévu pour quatre rounds et demi, car j’aurais perdu, rigolait-il au téléphone. J’avais tout donné dans les deux premiers rounds, mais David n’était pas tombé. À l’époque, c’était particulier de commencer une carrière pro à 30 ans. Yvon Michel était convaincu que j’étais plus jeune.»

À l’époque, St-Juste n’avait pas encore décidé s’il voulait être boxeur à temps plein, mais ce premier combat lui a donné la piqûre.

C’est en 2008 que St-Juste, qui est reconnu pour son éthique de travail et sa discipline en gymnase, est récompensé. Il se voit offrir la chance de se battre dans un combat de championnat continental de la WBC. Un combat qu’il remporte par K.-O. face à Mohamad Said.

«C’est le plus beau moment de ma carrière. Quand tu gagnes ta première ceinture, c’est toujours incroyable pour un boxeur. Je m’en souviens bien. Je me battais en combat de soutien à Lucian Bute et le Centre Bell était déjà plein à ce moment-là. C’était un moment incroyable.»

Même s’il a était défait dans son dernier combat en carrière le 30 janvier 2016 face à Francis Lafrenière, St-Juste peut sortir la tête haute. Ce furieux et serré combat a été nommé combat de l’année sur la scène québécoise. Un combat que les amateurs de boxe ne sont pas prêts d’oublier, eux qui ont passé la majorité du combat debout à encourager les deux Québécois.

«J’aurais pu me battre contre Curtis Stevens, mais j’ai choisi Francis, car je croyais qu’on aurait tous les deux quelque chose à gagner dans ce combat. Comme de fait, ç’a permis à Francis de sortir de l’ombre et à moi d’ajouter de la notoriété à ma carrière.»

Comme St-Juste a dû être opéré à un œil en 2015, il a disputé ses deux derniers combats avec la vue diminuée.

«J’arrive à 45 ans bientôt et j’ai la chance de me retirer dans mes termes, ça n’arrive pas souvent. J’ai toujours dit que je ne voulais pas jouer le rôle de faire-valoir. Après mon combat face à Lafrenière, des offres j’en ai eu, mais ce n’est pas une question d’offre, mais une question de condition. On m’a même offert des combats de championnat du monde, mais à deux semaines d’avis. J’ai refusé.»

Selon St-Juste, trop souvent les boxeurs acceptent de boxer dans des conditions peu favorables pour des bourses peu intéressantes et se font flouer par les promoteurs.

Consacrer son temps à ceux qui ont besoin de lui

Renan St-Juste possède une grosse communauté Facebook. Les gens le suivent pour avoir son opinion sur les sujets actuels de la boxe. Son franc-parler plaît aux amateurs. Mais la raison pour laquelle les gens l’apprécient le plus, c’est son implication auprès des jeunes de son quartier.

Dans le gymnase du club de boxe «Le 35», St-Juste intervient régulièrement auprès de jeunes qui sont à la recherche d’aide et de confiance.

«Souvent, les parents vont venir me voir pour me faire part des problèmes que vivent leurs enfants. Certains manquent de confiance, certains ont peur de marcher les rues et d’autres sont victimes d’intimidation à un tel point que ça affecte gravement leur humeur. Quand je vois le changement chez la personne au bout de seulement quelques semaines, quand je vois les parents soulagés et heureux, c’est cela ma récompense.»

St-Juste ouvre les portes de son gymnase à tous et la confrérie est de mise.

«Je suis toujours au gymnase, même quand je ne travaille pas. Je ne suis pas là pour former seulement des professionnels, la majorité de nos membres sont là, car ils veulent vivre une vie saine et demeurer actifs.»

Toujours debout tôt le matin, St-Juste invite tous les week-ends, via sa page Facebook, les parents à venir au gymnase avec leurs enfants bouger ensemble.

«Je devais rendre des comptes à mes parents quand j’étais jeune. Si j’étais arrivé à la maison avec une Mercedes, mes parents m’auraient demandé d’où ça vient. Le désir de redonner c’est en toi ou ce ne l’est pas. J’ai grandi avec trois frères et nous avons dû nous entraider. Si tu possèdes 20$ et que tu en donnes 10$, ton geste est plus important que celui qui en possède un million et qui en donne 1000$. Je ne fais pas beaucoup d’argent avec ce que je fais, mais je suis heureux.»

La boxe d’aujourd’hui

«Les gens se plaignent que l’on ne voit pas les combats que l’on voudrait voir, mais je vois cela différemment. À mon époque on ne pouvait pas rêver de gagner notre vie avec la boxe. Aujourd’hui, les meilleurs boxeurs le font.

«Je me souviens qu’à mon époque le plus loin que l’on pouvait aller, c’est d’être champion canadien. Aujourd’hui, qui les connaît? Yvon Michel m’avait demandé quel était mon rêve et je lui avais dit que je voulais être champion canadien et j’ai vu la déception dans ses yeux. Mais que voulez-vous, c’est tout ce que je connaissais. Mais lui rêvait de former des champions du monde.

«On a été habitué de voir des Bernard Hopkins, Sergey Kovalev et Chad Dawson à Montréal et là, on en veut encore plus. C’est normal, mais il faut tempérer les attentes. Les gens ne se rendent pas compte que nous pouvons aujourd’hui organiser des galas d’envergure internationale seulement avec des boxeurs d’ici. Nous sommes sur le point d’organiser des combats de championnat du monde entre des boxeurs locaux, c’est du jamais vu ça.

«Pour avoir moi-même organisé des galas de boxe, je sais à quel point c’est difficile d’organiser de bons combats. Dans mon livre à moi, personne n’a peur de personne, mais souvent les conditions idéales ne sont pas toutes au rendez-vous. J’ai moi-même refusé des combats, car les conditions n’étaient pas gagnantes.»

St-Juste désire continuer à œuvrer dans la boxe et aider les jeunes à se sortir de la délinquance.

S’il ne s’est jamais rendu à un combat de championnat du monde dans sa carrière, il espère y emmener un de ses jeunes protégés, tout en continuant d’apprendre encore mieux son rôle d’entraîneur.

(Un texte de Jeremy Filosa / 98,5 Sports)