Adonis Stevenson a perdu le respect des amateurs

(98,5 Sports) - Le boxeur Adonis Stevenson aime bien ses médias sociaux. Il n'est pas rare de le voir ajouter à sa page Facebook, des photos de lui et ses enfants ou des vidéos de lui-même faisant un tour d'auto dans sa nouvelle voiture luxueuse.

Adonis aime chanter, s'entraîner, essayer de nouveaux vêtements et des bijoux et partager avec ses amateurs d'anciennes séquences de combats.

Mais plus le temps passe, plus ses partisans qui le suivent sur les médias sociaux semblent en avoir assez de sa façon de se comporter.

En regardant les commentaires des admirateurs, c'est à se demander si le champion du monde WBC consulte vraiment les messages laissés par ses abonnés, car la plupart du temps, ils sont réellement méchants.

Cette semaine, Stevenson a partagé une photo de lui qui date d'il y a trois ans. Sur l’image, on le voit tenir une copie du magazine The Ring où il est en une. Il se remémorait l'année où le prestigieux magazine lui décernait le titre de boxeur de l'année.

Plus de 160 personnes ont pris le temps de commenter la photo en question. La grande majorité d'entre eux ont été extrêmement virulents envers le cogneur québécois.

Voici seulement quelques-uns de ces commentaires:

-Christian Tanguay: «Tu es encore champion seulement car tu ne combats presque plus!»

-Ozzie Franco: «Tu n'es qu'un clown car tu ne combats presque jamais et tes adversaires sont des jambons!»

-Philippe Leblanc: «Adonis Chickenson!»

-Kev Smith: «Arrête tes niaiseries, tu n'affrontes que des boxeurs finis et des chauffeurs de taxi, tu devrais avoir honte!»

-Marc-André Boudreau: «C'est beau le passé, aussi beau que ton passé en dedans!»

-Harry Dee: «Tu n'affrontes jamais personne de valeur, j'espère que Joe Smith va te casser la gueule!»

-Shaun Glover: «Tu es devenu le champion le plus nul de l'histoire de la boxe!»

-Oliver Edis: «Il y a 15 ans tu pimpais et battais des jeunes filles, alors bravo pour ce qui est du passé!»

-J-F Cuerrier: «Là tu es le champion des peureux!»

-Kevin Massy: «Tu pognes juste des maillets!»

La liste de ce type de commentaire est très longue. Non seulement pour cette photo, mais pour la majorité des autres aussi.

C'est à se demander pourquoi il continue d'entretenir sa page, lui qui ne reçoit que des messages le dénigrant. On parle ici de ses propres amateurs qui suivent ses activités quotidiennes sur son compte.

Depuis l'arrivée d’Al Haymon dans son entourage à titre d’agent, on reproche à Adonis de ne pas affronter les meilleurs. Le boxeur québécois a toujours la même réponse laconique face à cette accusation : l'identité de ses adversaires est décidée par son agent et il ne se préoccupe que de boxer.

D’ailleurs, les amateurs attendent depuis des années qu'il affronte finalement son aspirant obligatoire, mais chaque fois une excuse vient contrecarrer les plans. C'en est devenu complètement ridicule.

Bien sûr, il y a ici et là quelques fidèles et loyaux partisans qui viennent à sa rescousse, mais on parle ici d'une très petite minorité. Leurs messages se retrouvent perdus dans le tsunami de commentaires négatifs.

Mais toute la haine que reçoit Adonis ne semble pas vraiment l'affecter. En général, lors de ses vidéos, il affiche toujours un grand sourire et semble jouir de la vie.

Son prochain combat n'est pas encore réglé, mais il est possible qu'il affronte Joe Smith au mois d'avril prochain.

(Un texte de Jeremy Filosa / 98,5 Sports)

Cliquez sur la publication Facebook pour voir les nombreux commentaires et jugez par vous-même: