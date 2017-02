Alvarez défait Bute au 5e round

QUÉBEC - Eleider Alvarez a conservé sa position d'aspirant obligatoire des mi-lourds du World Boxing Council (WBC) en terrassant Lucian Bute au cinquième round.

Alvarez (22-0, 11 K.-O.) a d'abord lancé trois coups au corps de Bute (32-4-1, 25 K.-O.) afin de lui faire baisser sa garde avant de le toucher clairement d'un crochet de droite, qui est passé au-dessus de la garde du Montréalais d'origine roumaine. Un deuxième crochet est venu finir le travail.

Bute, champion de l'International Boxing Federation (IBF) des moyens de 2007 à 2012 et aspirant no 6 du WBC, n'a jamais été en mesure de s'en remettre et l'arbitre Marlon B. Wright a signalé la fin des hostilités à 2:22 du cinquième assaut.

«Ça fait longtemps que je pratique cette tactique à l'entraînement», a indiqué Alvarez quelques minutes après la fin du combat.

«C'est la boxe, a pour sa part philosophé Bute. Je pense avoir fait un bon combat, mais il m'a surpris avec un coup de poing. (...) Chapeau, il a mérité cette victoire.»

Les deux hommes s'étaient livré un combat très serré jusque-là, connaissant tous deux de bons moments. Deux des trois juges avaient Bute en avance 39-37 après quatre, le troisième avait une carte de 38-38, tout comme La Presse canadienne.

Alvarez a été coupé au front par un coup de tête au deuxième, tandis que Bute a été coupé au nez.

Maintenant, Alvarez, qui conserve aussi sa ceinture d'argent du WBC avec cette victoire, devrait normalement affronter Adonis Stevenson en combat de championnat à son prochain duel, mais c'était également ce qu'il devait faire après avoir vaincu Isaac Chilemba en novembre 2015, devenant ainsi l'aspirant obligatoire au titre détenu par Stevenson. Peu importe les raisons invoquées, ce combat n'a jamais eu lieu.

Quant à Bute, la suite des choses est dorénavant nébuleuse après avoir subi quatre revers et livré une nulle à ses sept derniers combats.