Alvarez vs Golovkin: une rencontre au sommet le 16 septembre

(98,5 Sports) - Saul «Canelo» Alvarez a brillamment mis la table pour sa rencontre au sommet avec Gennady Golovkin, samedi, au T-Mobile Arena à Las Vegas.

Un texte de Jacques Thériault, à Las Vegas

Il tout simplement donné une classe de maître à Julio Cesar Chavez fils: les trois juges ont donné des cartes de pointages identiques de 120-108.

Chavez a été totalement dépassé par le brio d’Alvarez. Il n’avait finalement que son courage à opposer à celui qui doit être considéré comme l’un des meilleurs au monde, toutes catégories de poids confondus.

Le public, largement mexicain, était partagé, avec un léger avantage pour le fils de celui qui est une légende vivante au Mexique, Julio Cesar Chavez. Le fils n’avait rien du père; Chavez père ne reculait jamais, il était celui qui dictait l’allure de ses combats.

Pour Julio Chavez, c’était probablement la dernière occasion d’empocher une bourse gargantuesque, pour Alvarez, c’est tout le contraire.

Lorsque Max Kellerman, de HBO, lui a demandé dans le ring qui serait son prochain adversaire il a lancé avec conviction «Glolovkin! ».

Digne d’un scénario d’Hollywood, que Don King aurait apprécié, le drapeau du Kazakhstan est alors apparu sur les écrans géants, suivi d’une courte vidéo de présentation des exploits de celui qui est surnommé Triple G. Les images suivantes ont montré Gennady Golovkin dans les coulisses du T-Mobile Arena alors qu’il se dirigeait vers le ring.

Ce fut l’explosion, le délire, le toit de l’amphithéâtre aurait pu lever.

« Je suis heureux de donner aux amateurs de boxe un autre grand combat, c’est ce que j’ai toujours voulu faire au cours de ma carrière, a dit Alvarez au centre du ring. Les deux styles devaient faire un mélange explosif, pour ma part c’est bien mon intention. »

Gennady Golovkin, comme toujours souriant, était lui aussi fier de l’annonce du combat.

« Tout le monde le réalise, ce sera un combat difficile pour nous deux, a dit le champion incontesté de la division. C’est un combat extraordinaire. J’ai beaucoup de respect pour son équipe. Tout le monde voulait ce combat. »

Le duel aura lieu le 16 septembre, soit le week-end de la fête de l’Indépendance du Mexique. Le lieu du combat n’a pas encore été déterminé, mais Oscar De La Hoya a affirmé qu’il avait déjà reçu plusieurs offres de partout dans le monde pour le présenter.

« J’ai même manqué un appel de Dubaï », a dit le Golden Boy en conférence de presse.

Canelo Alvarez, 26 ans, qui a un dossier de 49-1-1 (34 K.-O.), a été champion de super mi-moyens, titre défendu à 11 reprises. Il a ensuite conquis le titre WBC des poids moyens qu’il a déjà mis en jeu deux fois.

De son côté Gennady Golovkin, 35 ans, montre une fiche de 37-0 (33 K.-O.), et il a défendu ses titres avec brio à 18 rerpises. Lors de sa dernière défense face à Daniel Jacobs, il a montré pour la première fois quelques signes de vulnérabilité.

Comme le disait avec raison mon collègue Matthieu Boulay, du Journal de Montréal, la boxe a besoin de ce genre de combat. C’est peut-être dommage pour David Lemieux qui devra attendre avant de rencontrer Alvarez, mais pour la boxe, c’est Noël avant la date.

It's Official @Canelo faces off with @GGGBoxing who he will be fighting #September16 for the middleweight Championship #CaneloGGG pic.twitter.com/sBS19fidie