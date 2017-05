Beterbiev avec CAA en Californie?

(98,5 Sports) - Le boxeur Artur Beterbiev aurait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis longtemps, un agent.

Un texte de Jeremy Filosa

Beterbiev, 32 ans, a déjà son conseiller en Al Haymon, son avocat en Karim Renno et, pour l’instant, son promoteur est Yvon Michel. Mais depuis qu'il a mis un terme à sa relation professionnelle avec Anna Reva, Beterbiev n’était plus représenté par un agent.

Il y a quelques mois, une rumeur circulait selon laquelle Beterbiev regardait vers Los Angeles dans le but de se trouver un nouveau promoteur. Cette rumeur a été niée et vérifiée par tous ceux impliqués dans la carrière de Beterbiev. Tout porte à croire que ce n'était finalement pas un promoteur, mais bien un agent qu'il magasinait en Californie.

L’agence Creative Artists Agency (CAA) - bien connue au Québec à cause de l’agent Pat Brisson qui dirige la division hockey depuis plusieurs années - a aussi sa division boxe, gérée par l’agent Nick Khan. Ce dernier y œuvre depuis 2012. CAA s’avère l'une des plus importantes agences de représentation d’athlètes en Amérique.

Khan représente aussi Georges St-Pierre et a d’ailleurs été celui qui a négocié les détails du contrat du combat dans lequel GSP devait faire face à Michael Bisping. Un combat qui est récemment tombé à l’eau.

Questionné sur le niveau d’intérêt qu’avait Beterbiev et son clan de s’associer à Khan, son avocat, Me Renno a répondu ceci par courriel : «La réponse est absolument oui. Nous avons un énorme intérêt pour nous associer à eux. Nick Khan est une sommité dans le domaine et nous respectons beaucoup son expertise.»

Des pourparlers avancés ont eu lieu entre les deux clans dans le but d'en venir éventuellement à une entente.

Rappelons que Beterbiev est toujours poursuivi par son ancienne agente, Anna Reva, qui réclame plusieurs centaines de milliers de dollars à son ancien poulain.

Un combat en suspens...

Depuis que Beterbiev a déposé une poursuite dans le but de faire annuler son contrat de promotion avec le Groupe Yvon Michel, plusieurs se posent la question à savoir si le combat éliminatoire prévu face à l'Allemand Enrico Kölling aura bel et bien lieu.

Joint à Berlin, Kölling a indiqué que le combat était toujours dans les cartons, nonobstant la poursuite.

«Selon ce que je comprends, notre combat se déroulera quand même, a-t-il répondu par message texte. C’est un combat sanctionné par la IBF et il se doit d’être respecté.»

Toujours selon Kölling, le combat aura lieu à Montréal vers la fin du mois de juillet.

«Nous attendons des dates de la part de la télévision puisque ce sont eux qui ont le dernier mot là-dessus.»

De son côté, l’avocat de Beterbiev Karim Renno a confirmé au 98,5 FM Sports que le contrat pour ce combat n’avait toujours pas été signé.