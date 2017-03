«C'est mon combat-retour qui va faire voir ma valeur» - St-Pierre

(98,5 Sports) - La date du combat n'a pas été encore annoncée, mais la UFC a tout de même tenu une conférence de presse avec Georges Saint-Pierre et Michael Bisping en vue de leur affrontera qui devrait avoir lieu cet automne à Las Vegas.

«Je ne suis pas encore dans la course tant et aussi longtemps que je n’ai pas démonté aux gens ce que je vaux, car j’ai été à l’extérieur du ring trop longtemps. C’est mon combat-retour qui va faire voir ma valeur», a déclaré Saint-Pierre à Las Vegas.

Le Québécois, ex-champion des mi-moyens au moment de prendre une pause de trois ans, tentera de conquérir le titre de la catégorie des poids moyens quand il se battra contre Bisping.

Comme c’est souvent le cas, la conférence de presse a été animée.

«Bisping est un spécialiste du trash talk, il a lancé plein d’insultes à Saint-Pierre, a déclaré Benoit Beaudoin de RDS présent à Las Vegas. Pour ce qui est de Georges, il a été humble, il a bien joué son rôle.»

Beaudoin croit que le changement de catégorie de poids pourrait être risqué pour le Québécois.

«C’est LA question, a-t-il répondu quand Jérémie Rainville des Amateurs de sports, lui a demandé si sa décision de monter de catégorie pouvait être dangereux. Georges n’était pas un gros mi-moyen et après une pause de trois ans, tu as beau t’entraîner, ce n’est pas comme monter dans l’octogone. Bisping a une bonne force de frappe, malgré ses 37 ans, mais ce n’est pas le gars le plus talentueux.»

Selon Beaudoin, Bisping est par contre l’opposant le plus prenable pour Saint-Pierre qui lui est âgé de 36 ans.