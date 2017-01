Combat Butler-Cook: 4 spectateurs blessés

MONTRÉAL - Au moins quatre personnes ont été blessées lors d'incidents disgracieux qui sont survenus samedi soir à l'issue d'un gala de boxe au Centre Bell, à Montréal.

Vers 23h, après la victoire de l'Ontarien Brandon Cook face au Montréalais Steven Butler, des objets de toutes sortes ont été lancés en direction du ring, atteignant notamment le vainqueur du combat et des spectateurs sur le parterre. Une mêlée générale a suivi.



Deux employés du Centre Bell ont été blessés, de même qu'un homme et une femme qui se trouvaient dans la foule. Ils ont tous été hospitalisés, souffrant entre autres de blessures au visage.



Deux suspects, âgés dans la vingtaine, ont été arrêtés par la sécurité du Centre Bell, assistée par le Service de police de la Ville de Montréal. D'autres arrestations pourraient survenir.



Camille Estephan, président d'Eye of the Tiger Management et promoteur, s'est dit déçu de la tournure des événements. Il a qualifié les incidents de «gênants», parlant de gestes «irresponsables et inexcusables.»