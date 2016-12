Deux combattantes de l'UFC font preuve d'originalité (vidéo)

Paige Vanzant et Michelle Waterson

Paige Vanzant et Michelle Waterson

(98,5 Sports) - Alors qu'elles doivent s'affronter samedi soir lors de l'événement UFC on FOX, les deux combattantes Paige Vanzant et Michelle Waterson ont choisi une façon très originale pour immortaliser leur duel.

Généralement, avant un combat de boxe ou un combat d'arts martiaux mixtes (AMM), les deux combattants montent sur la scène et se fixent du regard en position de combat pendant quelques secondes le temps que les photographes les prennent en photo.

Traditionnellement, les visages des deux athlètes sont à quelques centimètres l'un de l'autre et ils prennent leur plus sévère regard pour intimider l'autre et démontrer leur avantage psychologique sur l'autre avant même de monter dans le ring ou dans l'octogone.

Alors qu'elles doivent s'affronter samedi soir lors de l'événement UFC on FOX, les deux combattantes Paige Vanzant et Michelle Waterson ont choisi une façon très originale pour immortaliser leur duel.

Plutôt que de se regarder longuement dans les yeux, elles ont décidé de faire un concours de danse!

Voyez les deux combattantes à l'oeuvre: (à partir de la 2e minute de la vidéo):

(Source: Fox Sports)