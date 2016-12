Estephan jure avoir eu à coeur la sécurité de Pascal

Camille Estephan/Photo: Facebook / Eye of the Tiger

Camille Estephan/Photo: Facebook / Eye of the Tiger

(98,5 Sports) - L'association entre le boxeur québécois Jean Pascal et le propriétaire d'Interbox Camille Estephan n'a pas duré bien longtemps. Même si les deux clans refusent de l'admettre, le dossier du possible combat avorté entre Pascal et Lucian Bute s'est avéré un point de non-retour.

Selon toutes les informations recueillies, l’entente entre Yvon Michel et Antonin Décarie était imminente. Les deux clans s’étaient entendus sur tous les termes du contrat, il ne restait plus qu’à signer les documents.

C’est alors que Camille Estephan, nouvellement propriétaire d’Interbox, s’est interposé pour faire annuler l’entente.

On connait la suite, Michel s’est entendu avec Eleider Alvarez, moins de 48 heures plus tard, pour que ce dernier soit celui qui affronte Bute en février, à la place de Pascal.

Estephan n’a jamais caché le fait qu’il s’opposait à l’organisation de ce combat. S’il tentait plutôt une ruse pour faire monter les enchères, il s’est fait couper l’herbe sous le pied assez rapidement.

«C’est vrai que j’ai été mis au fait du dossier sur le tard, mais j’étais ouvert à écouter. Mais à la fin, pour moi c’était une offre qui ne faisait pas de sens pour nous, surtout qu’on ne pouvait pas nous garantir qu’Adonis Stevenson serait le prochain adversaire advenant une victoire.»

D’une façon ou d’une autre, le souhait de Pascal d’affronter à nouveau Bute, s’envolait. Même si Pascal demeure diplomate, nos sources nous permettent de croire qu’il était dans tous ses états.

Même si Antonin Décarie est celui qui est censé s’occuper de la carrière de Pascal, son opinion et ses choix n’auraient pas été respectés. Lorsque rejoint, Estephan a déclaré être en désaccord avec cette affirmation.

On se serait attendu du côté du clan Pascal à ce qu’une alternative intéressante soit offerte à l’ancien champion du monde, ce qui n’était pas le cas.

Questionné à plusieurs reprises dans le but de connaitre les raisons spécifiques qui le poussaient à s’opposer à ce genre de combat, mais le principal intéressé n’a jamais été capable d’expliquer clairement et sans équivoque sa logique.

Selon Estephan, étant donné les durs combats livrés par Pascal dans les dernières années, il était impératif de penser à sa sécurité en lui permettant de gravir les échelons un pas à la fois.

«Quand j’ai acheté Interbox nous avons mis sur pied un plan pour Jean et je ne suis pas du genre à déroger de mes plans rapidement, expliquait Estephan au téléphone. Mon opinion était celle qu’il fallait remonter la pente lentement mais sûrement dans le cas de Jean. Pour moi, de lancer immédiatement dans un combat contre Bute ne faisait aucun sens. Les gens dans mon entourage me disaient tous qu’il avait besoin de plus de temps.»

Personne n’a voulu confirmer qu’Estephan a fait avorter le dossier, simplement parce qu’Yvon Michel, son ennemi juré, était celui placé de l’autre côté de la table des négociations, mais plusieurs l’ont insinué.

Notons qu’Estephan disait pourtant récemment qu’il désirait organiser un combat entre Pascal et Stevenson, un autre protégé de Michel.

Du côté de Jean Pascal, on est maintenant convaincu de pouvoir faire aboutir des dossiers plus facilement, sans avoir à passer par un tiers parti.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports