Grosse fin de semaine de boxe!

(98,5 Sports) - Trois combats piqueront la curiosité des amateurs de boxe du Québec en fin de semaine, alors que trois noms connus par les passionnés de boxe - Jean Pascal, Bermane Stiverne et Bernard Hopkins - seront en action.

Jean Pascal affrontera Ricardo Marcelo Ramallo au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Il mettra les gants officiellement pour la première fois depuis sa cuisante défaite subie face à Sergey Kovalev le 30 janvier dernier.

La limite de poids pour ce combat était établie à 182 livres.

Ce sera une première chance pour Pascal et Stéphane Larouche de travailler ensemble, eux qui se sont associés cet automne.

Advenant une victoire convaincante, Pascal pourrait rapidement être impliqué dans un combat d’envergure internationale. Son nouveau promoteur et gérant Camille Estephan, le président du groupe Eye of the tiger, a refusé de l’engager dans un combat face à Lucian Bute avant de l’avoir vu à l’œuvre au moins une fois.

Pascal a parfois l’habitude de moins bien paraitre dans les combats qui ont moins d'ampleur, mais Larouche assure que son poulain est prêt.

Stiverne tente de retrouver sa place parmi les grands

Bermane Stiverne, un Haïtien d'origine qui a grandi au Québec, s’était fait remettre à sa place par Deontay Wilder en 2015 en subissant une raclée qui lui a coûté sa ceinture WBC chez les lourds.

Depuis ce temps, Camille Estephan l’a largué et son étoile a pâli. Il s’est battu une seule fois depuis, c’était en 2015 contre Derric Rossy. Un combat que Stiverne avait gagné par décision unanime.

Samedi après-midi, en Russie, Stiverne tentera de s’emparer du titre intérimaire WBC en affrontant Alexander Povetkin. Le Russe devait affronter Wilder en 2016, mais le combat est tombé à l'eau après qu'il eut échoué un test antidopage.

Le gagnant de ce duel affrontera éventuellement Wilder, qui est présentement blessé.

Un dernier adieu pour Hopkins

Cette fois-ci, tout porte à croire que Bernard Hopkins en est vraiment à son dernier combat en carrière. Une grande partie de la promotion du combat est axée sur le fait qu’il fera ses adieux à la boxe samedi soir au Forum à Inglewood en Californie.

Hopkins, qui aura 52 ans en janvier, affronte Joe Smith fils, qui est lui âgé de seulement 27 ans.

Hopkins espérait depuis plusieurs mois avoir une dernière chance de se battre. Il est inactif depuis qu'il a perdu face à Sergey Kovalev dans un combat à sens unique survenu en 2014.

Le combat est intrigant puisque si Smith l’emporte, il pourrait être le prochain adversaire d’Adonis Stevenson.

Peu importe le résultat, ce sera la fin d’une carrière étincelante pour « The Executionner » qui accédera ensuite au Temple de la renommée de la boxe les yeux fermés.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports