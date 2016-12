GYM embauche le jeune olympien français Christian M'Billi Assomo

MONTRÉAL - Le Groupe Yvon Michel (GYM) compte un nouveau boxeur dans ses rangs, le Français Christian M'Billi Assomo.

L'olympien de 21 ans arrivera à Montréal au début janvier et sera dirigé par Marc Ramsay et son équipe.

M'Billi Assomo, originaire de Yaoundé au Cameroun, présente un palmarès intéressant sur la scène internationale chez les 75 kilos.

Il a remporté des médailles d'or au Championnat d'Europe junior en 2013, au Championnat de l'Union Européenne en 2014 et au tournoi de qualification olympique européen, en plus d'être invaincu (4-0) en World Series of Boxing (WSB).



Aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro l'été dernier, M'Billi Assomo a vaincu l'Ukrainien Dmytro Mytrofanov et l'Équatorien Marlon Delgado, avant de perdre contre l'éventuel médaillé d'or, le Cubain Arlen Lopez.



M'Billi est présentement à l'entraînement en France où il a disputé son dernier combat amateur, le 3 décembre. Il devrait faire ses débuts professionels le 9 février au Cabaret du Casino de Montréal.



?Après une bonne carrière chez les amateurs, il est temps pour Christian de passer chez les professionnels. Son style offensif, sa rigueur et sa boxe généreuse lui permettront, j'en suis sûr, d'atteindre le plus haut niveau?, a déclaré son entraîneur avec l'équipe nationale françaises, John Dovi.