GYM présentera une finale féminine, une première

MONTRÉAL - Groupe Yvon Michel a annoncé lundi qu'il présentera une première finale de gala féminine le 9 février, au Casino de Montréal.

Marie-Ève Dicaire (6-0, 0 K.-O.) fera alors face à l'Américaine de 38 ans Lisa Noel Garland (15-6, 8 K.-O.).



Âgée de 30 ans, Dicaire en sera à son sixième combat au Casino, où elle a vaincu Paty Ramirez par décision, le 10 décembre, à son dernier combat. Garland à quant à elle perdu six de ses 13 premiers duels, mais elle a maintenant signé la victoire à ses huit dernières sorties.



Ce gala sera également la première occasion de voir à l'oeuvre la nouvelle recrue de GYM, l'olympien français Christian M'Billi, qui effectuera ses débuts professionnels contre le poids moyen mexicain Adrian Arenas (2-4, 0 K.-O.).



Le super moyen Shakeel Phinn (11-1, 7 K.-O.) affrontera quant à lui le Mexicain Victor Manuel Palacios (13-13-2, 8 K.-O.), tandis que Patrice Volny (4-0, 3 K.-O.) sera opposé à Louisbert Altidor (5-0, 1 K.-O.) dans un duel de six rounds chez les poids moyens.



Le mi-lourd Bruno Bredicean (6-0, 2 K.-O.), protégé de Lucian Bute, tentera de son côté de conserver sa fiche vierge contre le Mexicain Alejandro Herrera (16-5-2, 5 K.-O.).



Finalement, GYM présentera également un combat de trois rounds d'art martiaux mixtes entre Yoni Sherbatov (5-0-1) et l'Américain Martin Sandoval (9-7-1).