«Je le félicite et je l'attends le 24» - Lucian Bute

Les commentaires de Lucian Bute

(98,5 Sports) - Le boxeur montréalais d'origine colombienne Eleider Alvarez a battu par décision unanime le Polonais Norbert Dabrowski, samedi, au Casino de Montréal.

Invité à commenter la victoire du boxeur auquel il se mesurera le 24 février prochain au Centre Vidéotron, Lucian Bute a estimé qu’Alvarez a fait tout ce qu’il fallait, mais qu’il était confiant de le battre en 2017.

« C’est un bon combat. Une bonne expérience pour Alvarez, a dit Bute. Il a montré qu’il est en forme. Qu’il est en bonne condition physique. Il a suivi son plan de match et il a gagné. Clairement. D’après moi, il n’a perdu que trois rounds. Je le félicite pour sa victoire et je l’attends le 24 (février). »

Et Bute ne modifie pas sa perception de son adversaire après avoir vu le combat.

« J’étais confiant même avant ce combat. Je ne suis pas plus confiant après avoir vu ce combat, mais je suis confiant que je peux remporter la victoire. »

Bute estime qu’Alvarez mesure bien la distance entre lui et son adversaire et qu’il garde ses distances en raison de son jab.

« Il fait tout bien. »

Sans éclat

Sans être éclatant, Alvarez a été méthodique et précis pour vaincre Dabrowski. Les juges ont remis des cartes de 97-93, 98-92 et 99-91, toutes en faveur d'Alvarez (21-0, 10 K.-O.), qui conserve ainsi son titre d'aspirant no 1 du World Boxing Council chez les mi-lourds.



Pour Dabrowski (19-6-1, 7 K.-O.), il s'agit d'un quatrième revers à ses sept dernières sorties. Son coin semblait toutefois très satisfait de sa performance après le combat.



Le Montréalais d'origine colombienne a imposé son rythme à l'aide de son jab. L'oeil gauche du Polonais a d'ailleurs affiché des signes de la précision des coups d'Alvarez à compter du sixième assaut.



Mais Dabrowski aussi a porté de bons coups dans ce combat, et la joue droite d'Alvarez affichait une enflure inquiétante en deuxième moitié de combat. Il faudra voir si cette enflure cache une blessure sérieuse qui pourrait empêcher le médaillé d'or des Jeux panaméricains 2007 de monter dans le ring le 24 février prochain contre Bute.



Après le combat, le coin d'Alvarez s'est d'ailleurs attardé longuement à son oeil droit.



Dans les derniers, rounds, se sachant probablement en arrière au pointage, Dabrowski a ouvert la machine et placé plusieurs bons coups, mais pas suffisamment pour ébranler Alvarez.

Lafrenière s'impose

Pour sa part, Francis Lafrenière a de nouveau fait honneur à sa réputation de dur bagarreur, livrant un furieux combat au Polonais Damian Mielewczyk.

Lafrenière (13-5-2, 7 K.-O.) et Mielewczyk (10-3, 7 K.-O.) ont échangé coup pour coup pendant huit rounds endiablés et le Québécois champion international de l'IBF a finalement obtenu gain de cause par décision unanime.



Les trois juges ont accordé un pointage de 80-72 à Lafrenière, mais le Polonais aurait mérité une meilleure reconnaissance de son travail. En de nombreuses occasions, il a touché solidement Lafrenière, qui ne s'est par contre jamais retrouvé dans le pétrin.



Lafrenière a dicté le ton tout au long du duel, s'imposant au milieu du ring et laissant peu de place à son adversaire, qui n'a toutefois jamais reculé. Le Québécois doit se battre le 21 janvier à la Tohu. Il faudra voir si ce très physique duel ne laissera pas trop de traces.



Toute juste avant, dans un combat de mi-moyennes, Marie-Ève Dicaire (6-0, 0 K.-O.) est demeurée invaincue en remportant une décision unanime face à la Mexicaine Paty Ramirez (11-2, 5 K.-O.). Les juges ont remis des cartes de 58-56 et deux de 60-54. Le combat a paru plus difficile que ces deux notes le laissent entendre pour Dicaire, classée no 7 à la Women International Boxing Federation (WIBF) et no 11 au World Boxing Council.



Cette victoire lui permettra de percer le top-10 de cette association. Ramirez est aussi classée 11e au WBC, mais chez les super mi-moyennes.



Moments inquiétants



Le combat des super moyens entre Shakell Phinn (11-1, 7 K.-O.) et le Français Mehdi Madani (13-8-1, 0 K.-O.) a donné lieu à des moments inquiétants, alors que Madani a été terrassé par une foudroyante droite de Phinn dans les derniers instants du huitième round.



Madani s'est écroulé inconscient sur le ring, où il est demeuré étendu de longs moments. Son père, qui l'entraîne, s'est précipité à ses côtés, visiblement ébranlé. On a dû d'ailleurs l'escorter hors du ring afin que les ambulanciers puissent faire leur travail.



Au moment de quitter le ring sur un brancard, Madani avait repris confiance et discutait avec les ambulanciers. Il a échangé quelques mots avec Phinn également, venu s'enquérir de son état.



Un porte-parole de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) a par la suite indiqué que Madani a été conduit à l'hôpital par mesure préventive, mais que son état de santé n'inspire aucune crainte.



Victoires des frères Bredicean



Chez les mi-moyens, Bruno Bredicean (6-0, 2 K.-O.) a inscrit le deuxième K.-O. de sa carrière quand il a stoppé le Mexicain Noel Mejia Rincon (18-11-1, 10 K.-O.) d'une solide droite. Le coin de Rincon n'a même pas attendu que l'arbitre Junior Padulo ne termine son compte avant de lancer une serviette dans le ring, au grand dam de l'officiel de la RACJ assigné à leur coin.



Puis, dans un combat très intéressant, Dario Bredicean (11-0, 3 K.-O.) a signé un gain par décision unanime (80-72, 78-74, 79-73) face au Polonais Michal Ludwiczak (15-6, 7 K.-O.).



Les frères Bredicean sont des protégés de Lucian Bute et sont tous deux entraînés par les frères Howard et Otis Grant.



Patrice Volny (4-0, 3 K.-O.) n'a fait qu'une bouchée de Daniel Przewieslik (0-1-1, 0 K.-O.) chez les super moyens. L'entraîneur du Polonais a jugé que son poulain en avait eu assez après 1:57 du troisième round et il a demandé à l'arbitre de mettre fin aux hostilités.



En lever de rideau, le Torontois Alex Dilmaghani (12-1, 3 K.-O.) a remporté une décision unanime face au Mexicain Cecilio Santos (32-31-6, 20 K.-O.) chez les légers. Les juges ont remis des cartes de 60-54 et deux de 59-55.

(Avec Jeremy Filosa et La Presse canadienne)