«Je ne me souviens plus de rien» - Fonfara

(98,5 sports) - Adonis Stevenson a vraiment, mais vraiment ébranlé Andrzej Fonfara samedi soir dans le centre du Centre Bell, tellement que le boxeur américain d'origine polonaise ne se souvient plus de ce qui s'est passé.

«Je ne me souviens plus de rien après ma première chute au tapis, a déclaré Fonfara au site fightnews.com. Je ne me souviens pas ce qui s’est passé entre les deux rounds. Je ne me souviens pas ce que Virgil m’a dit. J’ai confiance en Virgil Hunter, mon entraîneur. Son travail est de me protéger et sa décision d’arrêter le combat au deuxième round était la bonne.»

Deux jours après sa défaite contre Stevenson pour le titre des mi-lourds du WBC, Fonfara se remettait tant bien que mal de la décision.

«Je me sens bien physiquement, je n’ai eu besoin d’aucun point de suture. Mais mentalement, ce n’est pas le Pérou. La défaite a été si rapide après m’avoir tellement entraîné. Ça fait mal, car je croyais que j’avais tout fait pour devenir champion du monde», a fait savoir Fonfara (29-5, 17 K.-O.).

Le Polonais d’origine croit qu’il a bien entrepris le combat, qu’il bougeait bien et que Stevenson ne pouvait pas décocher sa puissante main gauche.

«Je me suis peut-être senti trop rapidement à l’aise. Je voulais le frapper afin qu’il sente que j’étais là pour gagner, mais il m’a atteint solidement… et la bataille était pratiquement terminée. Stevenson frappe vraiment très fort», a-t-il dit.

Contrairement au premier combat entre les deux boxeurs quand Fonfara était également allé au plancher au premier round, cette fois-ci, le boxeur, qui demeure maintenant à Chicago, a été ébranlé et n’a pu s’en remettre.

«Un coup de poing complètement différent. Après avoir été atteint samedi, j’ai perdu l’équilibre pendant un long moment. C’est la raison pour laquelle, je ne remettrai jamais en doute la décision de mon entraîneur d’avoir arrêté le combat. J’ai besoin d’une couple de jours avant de revoir le combat. Je ne suis pas encore prêt», a-t-il admis.