Jean Pascal désire revenir aux plus hauts sommets

(98,5 Sports) - Selon Antonin Décarie, la préparation du boxeur Jean Pascal en vue de son combat retour du 16 décembre prochain à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières a été « exceptionnelle».

En entrevue avec Jérémie Rainville à Bonsoir les sportifs, le président d’Interbox estime que l’objectif de base était de ramener Pascal (30-4-1, 17 K.-O.) sur le ring après une période pas facile.

« Il (Pascal) se remet de trois combats extrêmement difficiles : deux guerres contre (Sergey) Kovalev. Entre les deux, son combat contre (Yuniesky) Gonzalez a été, lui aussi, très difficile. C’était l’un des tops de la catégorie », a souligné Décarie.

« On ne voulait pas mettre la barre trop haute. On voulait voir comment ça allait se dérouler avec Stéphan (Larouche, son nouvel entraîneur). C’est le fun de la voir aller à l’entraînement. On espère qu’il va livrer la marchandise et qu’il va reprendre ses repères. »

Pascal affrontera le Croate Stjepan Bozic (29-11, 19 K.-O.) à cette occasion. Décarie estime que l’attitude du boxeur québécois est irréprochable.

« Jean est très terre-à-terre depuis quelque temps. Il sait que pour revenir au sommet, il y a certains obstacles à franchir. Il est conscient de ça et personne ne peut douter de son intégrité et de son désir de revenir aux plus hauts sommets. »

