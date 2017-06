Le boxeur David Whittom dans le coma après un combat à Fredericton

On en parle en ondes : Entrevue avec Sébastien Gauthier - Le combat de trop ? (3:31) Publié le dimanche 28 mai 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jérémie Rainville

(98,5 Sports) - La boxe est un sport brutal; ses conséquences peuvent parfois être dramatiques, voire tragiques. Le boxeur québécois David Whittom en est devenu samedi soir la dernière victime. Il est dans un état critique suite à un combat livré à Fredericton.

Whittom s’est fait passer le KO au 10e round par Gary Kopas, alors que le titre canadien des lourds légers était en jeu. Il a par la suite été transporté d’urgence à l’hôpital où il a été opéré pour une hémorragie cérébrale. Il est actuellement plongé dans un coma artificiel, beanché sur un respirateur.

Notons que la fiche de Whittom en carrière était de 12 victoires, 23 défaites, dont 11 par KO. Il avait subi la défaite dans ses 10 derniers combats, dont 7 par KO. Il avait perdu des décisions contre Adonis Stevenson, Adrian Diaconu, Oscar Rivas et Eleider Alvarez.

«Ce sont des situations qui sont incontrôlables, a dit l’ex-boxeur Sébastien Gauthier, maintenant commentateur au 98,5 Sports, à Jérémie Rainville aux Amateurs de sports week-end. On espère que tout va bien se passer pour David. Il a fait des gros combats au cours de sa carrière. Il a beaucoup servi comme adversaire; ça use le corps et ça finit mal une carrière, c’est vraiment triste.»

Selon Gauthier, Whittom faisait un bon combat lorsqu’il s’est fait arrêter par Kopas. Son entraîneur, François Duguay estimait que son boxeur était en avance sur les cartes des juges

«C’est un boxeur endurant, a dit Gauthier. Il était réputé pour prendre un coup de poing. Dans une situation d’hémorragie cérébrale, c’est souvent le volume de coups de poing… ce n’est jamais un coup qui va faire le dommage. Un KO fait beaucoup moins de dommages que 1000 coups de poing sur la tête.»

Ce qui arrive à David Whittom donne raison à Sébastien Gauthier retraité du ring depuis deux ans pour des raisons de sécurité.

«Je ne voulais me retrouver dans une situation qui affecte ma famille et mes amis, a confié Gauthier. C’est sûr qu’on y pense tout le temps.»

Par ailleurs, Gauthier qui entraîne maintenant des jeunes boxeurs est convaincu que la qualité des gants utilisés dans les combats joue aussi un rôle dans les blessures subies à la tête par les pugilistes.

«Il y a parfois des gants avec un coussin qui est trop épais, explique-t-il. C’est fait pour protéger les mains, mais tu sens moins les coups de poing, donc tu te protèges un peu moins, tu reçois beaucoup plus de coups. Un gant qui qui fait mal, tu as tendance à mieux te protéger.»

David Whittom a 38 ans. Il est natif de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick mais vit à Québec depuis plusieurs années.