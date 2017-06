Le choc entre Gennady Golovkin et «Canelo» Alvarez aura lieu à Las Vegas

LAS VEGAS - Le très anticipé combat de championnat du monde du 16 septembre entre les poids moyens Gennady Golovkin et Saul «Canelo» Alvarez aura lieu à Las Vegas.

Le promoteur Oscar De La Hoya a déclaré lundi que c'est le T-Mobile Arena qui accueillera ce gala.

Le domicile des Golden Knights de Vegas a été préféré au AT&T Stadium d'Arlington, au Texas, où évolue les Cowboys de Dallas.



Golovkin (37-0, 33 K.-O.) mettra en jeu ses titres de l'International Boxing Federation (IBF), de l'International Boxing Organization (IBO), du World Boxing Council (WBC) et de la World Boxing Association (WBA) contre Alvarez (49-1-1, 34 K.-O.).



De La Hoya a ajouté qu'il avait eu des discussions avec plusieurs autres sites désirant accueillir le combat, dont le Dodger Stadium et le Madison Square Garden.



Le combat devrait devenir le plus lucratif combat de l'histoire de la télévision à la carte, devant le choc entre Floyd Mayweather et Manny Pacquio, il y a deux ans, qui avait grandement déçu les amateurs.