Le combat Beterbiev-Barrera sera présenté le 21 avril à Miami

MONTRÉAL - Le combat éliminatoire de l'International Boxing Federation entre les mi-lourds Artur Beterbiev et Sullivan Barrera aura finalement lieu le 21 avril prochain, à Miami, en Floride.

C'est ce qu'a annoncé vendredi Groupe Yvon Michel, promoteur de l'événement.



Beterbiev (11-0, 11 K.-O.) et Barrera (18-1, 13 K.-O.) s'affronteront pour le titre d'aspirant obligatoire au champion de l'IBF, Andre Ward.



Le protégé de GYM est actuellement classé aspirant no 2 à l'IBF, no 3 à la World Boxing Association (WBA) et à la World Boxing Organization (WBO), ainsi que no 5 du World Boxing Council (WBC).



Barrera, représenté par Main Events, est quant à lui sixième aspirant de l'IBF, no 2 à la WBA, no 8 du WBC et 14e de la WBO.



Les deux boxeurs ont tous deux gagné par K.-O. leur leur dernier duel, livré en décembre.



Le 2 février dernier, GYM a remporté l'appel d'offres de l'IBF en misant 251 000 $ US, qui seront répartis entre les deux boxeurs à 75 pour cent pour Beterbiev (188 250 $) et 25 pour cent pour Barrera (62, 750 $).



GYM avait précédemment promis que le prochain combat de Beterbiev aurait lieu aux États-Unis et de toute façon, Barrera, qui est d'origine cubaine, ne peut pas franchir la frontière canadienne en raison d'ennuis avec la justice américaine.



Il faudra maintenant voir quelle incidence aura la tenue de ce gale à cette date sur le prochain combat d'Adonis Stevenson. GYM avait indiqué que le prochain duel du champion WBC des mi-lourds devait avoir lieu le 22 ou le 29 avril prochain.