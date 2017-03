Le fond de l'histoire dans la saga Artur Beterbiev

(98,5 Sports) - Le boxeur Artur Beterbiev attend impatiemment la décision de la IBF, qui devrait être annoncée jeudi et qui pourrait faire de lui l'aspirant obligatoire au titre de championnat du monde, appartenant à Andre Ward.

Un texte de Jeremy Filosa

Entre temps, son nom a été mentionné à plusieurs reprises depuis quelques jours dans les médias. Lors de la dernière fin de semaine, une rumeur circulait selon laquelle Yvon Michel cherchait à vendre une partie de son contrat de promotion à un autre promoteur.

Live Co-Boxing, qui était le nom qui revenait le plus souvent dans ces rumeurs, a véhément nié au 98,5 Sports son implication dans ce dossier.

« Nous n’avons aucune intention de vendre Artur Beterbiev, a indiqué Yvon Michel depuis son bureau du vieux port mercredi matin. Quel intérêt aurions-nous à faire ça? Notre but, c’est de le placer dans un combat de championnat du monde le plus rapidement possible. »

Une source nous rapportait lundi que Beterbiev n’était pas très heureux de sa situation chez GYM et qu’il n’avait toujours pas été payé à 100% pour son gala du mois de décembre dernier.

Là-dessus aussi, Michel a tenu à remettre les pendules à l’heure.

« C’est vrai qu’il n’était pas heureux du mode de paiement, avait-il expliqué lundi. Mais c’est la seule chose qui le dérangeait. En date d’aujourd’hui, il ne reste plus que les taxes à lui verser. Vous savez, parfois, il y a des frictions dans le monde de la boxe, mais dans ce cas-ci, il n’y a rien d’assez grave pour que l’on se sépare. »

Le 98,5 Sports a plus tard appris que Beterbiev n’était en effet pas à la recherche d’un promoteur, mais bien d’un agent.

Michel a confirmé que Beterbiev n’avait pas d’agent. Ce dernier a déjà été représenté par Anna Reva, mais les deux clans se sont plus tard séparés.

Une poursuite a d’ailleurs été intentée par Reva. Un dossier qui n’a toujours pas été résolu.

Un premier contrat liant Beterbiev à Haymon

Si Beterbiev voulait vraiment quitter Al Haymon, il serait difficile pour lui de le faire en date d’aujourd’hui.

Les modalités du contrat, obtenues par le 98,5 Sports, indiquent que Beterbiev est avec Haymon pour au moins une autre année.

Yvon Michel a fourni les documents indiquant que le 23 mars 2015, Beterbiev (boxeur) et Al Haymon (conseiller) ont signé un contrat.

Il s’agit d’un contrat de trois ans, dans laquelle une option de deux ans s’enclenchait advenant la tenue d’un combat de championnat du monde.

Ce contrat fait donc de Haymon le conseiller de Beterbiev potentiellement jusqu’en 2020.

Par ailleurs, on promettait de fournir au boxeur une moyenne de quatre combats par année.

En 2015, Beterbiev en a livré deux, puis deux autres en 2016. Un autre combat contre Karo Murat avait aussi été organisé, mais annulé à cause d’une blessure au boxeur russe qui l’a placé sur la liste des blessés pendant 12 mois.

En raison de cette année perdue, elle s’ajoute à la fin du contrat. C’est donc dire qu’en date d’aujourd’hui, six combats ont été présentés à Beterbiev depuis le début de son nouveau contrat, incluant celui qui vient de tomber à l’eau dernièrement face à Sullivan Barrera.

Un deuxième contrat avec Groupe Yvon Michel…

Mis à part le contrat avec Haymon, Beterbiev a aussi un contrat de promotion avec GYM. Un contrat qui date de 2013, signé par l’ancienne agente de Beterbiev, Anna Reva. Ce contrat-là est arrivé à échéance.

Dans le contrat avec Haymon, un addenda signé en mai 2015 indique que l’entente d’Yvon se prolongera aussi longtemps que celle du conseiller. Donc possiblement jusqu’en 2020. Le hic, c’est que cette clause est illégale au Québec.

Aux yeux de la loi du Nevada elle est valide, mais pas en sol québécois. Selon les lois du Québec, un promoteur et un boxeur ne peuvent pas s'unir pour plus de deux ans. C’est là où un point de litige est possible.

Qui aurait raison advenant un conflit juridique?

Une histoire à suivre…

Beterbiev désire, le plus rapidement possible, obtenir un combat de championnat du monde. S’il devient aspirant obligatoire au titre de la IBF jeudi, cela faciliterait peut-être les choses et pourrait calmer les ardeurs.

Mais la réalité, c’est qu’organiser un combat contre Andre Ward, dans des délais raisonnables, sera extrêmement difficile. Ce dernier doit se battre à nouveau contre Sergey Kovalev cet été.

Le gagnant du combat pourrait même obtenir une permission d’affronter un adversaire optionnel ensuite.

Ce serait ensuite à la IBF de décider si, dans cette éventualité, on lui retire ou non la ceinture.

Le dossier demeure donc complexe et ceci pourrait être la goutte qui fait déborder le vase pour Artur. Il pourrait ensuite demander, dans une cour du Québec, de faire invalider ledit addenda et se séparer de GYM.

Une histoire dont l’avenir reste à être écrit et qui va donc encore faire couler beaucoup d’encre.