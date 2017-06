Le vrai roi des mi-lourds sera couronné samedi à Las Vegas (vidéos)

(98,5 Sports) - N'en déplaise à Adonis Stevenson, le véritable roi des mi-lourds sera couronné ou verra sa royauté confirmé samedi soir au Mandalay Bay Hotel & Casino de Las Vegas samedi soir alors que l'Américain Andre Ward (31-1, 15 KOs) et le Russe Sergey Kovalev (30-1, 26 KOs) se feront face pour la deuxième fois.

Ward, 33 ans, a obtenu une victoire controversée en novembre 2016 face à Kovalev, 34 ans dans ce qui était la rencontre au sommet de la division des mi-lourds. Il l’avait emporté sur décision unanime 114-113 par les trois juges. Toutefois la plupart des commentateurs et analystes de boxe estimaient que le Russe avait gagné clairement le combat.

Médaillé d’or aux Jeux olympique d’Athènes en 2004, Ward n’a pas l’intention de s'excuser pour cette victoire. Il tient toutefois à dissiper tous les doutes samedi soir, dans le combat revanche pour les titres IBF, WBA et WBO des 175 livres au Mandaley Bay à Las Vegas.

Rappelons que Ward s'était relevé après avoir visité le tapis au deuxième round. Il estime être encore plus confiant pour ce second affrontement.

"Quand il ne peut pas te mettre hors du combat, il s'essouffle, a analysé Ward. Ça se produit souvent dans ses combats. Il est habitué à voir des boxeurs craindre sa puissance alors il peut se reposer pendant qu'il se trouve en pleine action. Il n'est pas habitué à voir quelqu'un qui augmente la cadence."

Ce combat revanche est aussi intrigant que le premier duel et plusieurs se demandaient si la puissance de Kovalev allait venir à bout d'un boxeur qui n'enthousiasme pas particulièrement les amateurs, mais qui quitte toujours l'arène avec les bras levés. Il n’a pas perdu depuis l’âge de 12 ans.

"Je sais que je vais récupérer mes ceintures, a assuré Kovalev. J'étais vidé lors du premier combat."

Kovalev a ajouté qu'il s'était trop entraîné pour le premier affrontement et qu'il n'avait pas la même énergie lorsqu'il est monté dans l'arène. Néanmoins, il envisage non seulement de l'emporter, mais de passer ses frustrations sur Ward.

"Quand je vois son visage, j'ai le goût de le frapper, a insisté le Russe. Je ne l'aime pas du tout."

Ward (31-0, 15 K.-O.) n'a pas non plus l'intention d'inviter Kovalev à souper. Il n'est pas heureux des commentaires au ton raciste qu'il a entendus dans les vidéos envoyées par Kovalev et son équipe et il en a assez que Kovalev remette constamment en question sa victoire lors du premier combat.

"J'ai vécu de l'adversité sur et hors du ring, a déclaré Ward. Je ne suis pas parfait, mais je fais des efforts pour être utile au sport."

Même si Kovalev (31-1-1, 26 K.-O.) a fait sa marque en tant que puissant cogneur, il n'a pas été capable de l'ébranler après l'avoir envoyé au tapis. Ward a dit que cela allait jouer en sa faveur lors du combat revanche.

"Ça ne me dérange pas d'être touché, mais je ne veux pas mettre ma tête à découvert. Je ne dois pas encaisser deux coups pour en donner un", a conclu l'Américain.

Après sa victoire par KO au deuxième round contre le Polonais Andrzej Fonfara, le 3 juin dernier, Stevenson, champion WBC, s’était auto-proclamé Roi des mi-lourds en s’attifant d’une couronne et d’une cape royale. Dans les milieux de la boxe peu de gens abondent de sens de Stevenson.

avec AP

