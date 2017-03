Le WBC suspend Povetkin pour la même substance que Bute

MONTRÉAL - Le poids lourd russe Alexander Povetkin a été suspendu pour une durée indéterminée et mis à l'amende par le World Boxing Council (WBC) pour dopage.

Povetkin, qui devra verser 250 000 $ US, a été suspendu pour un test positif à l'ostarine à quelques jours de son combat pour le titre vacant contre le Québécois Bermane Stiverne, en décembre. Le combat a été annulé.

L'ostarine est le même stéroïde anablosiant découvert dans les échantillons de Lucian Bute, en avril.



La suspension touche seulement les combats sanctionnés par le WBC, par contre, et Povetkin pourra demander une révision de sanction après une année, s'il subi avec succès des tests antidopage pendant cette période.



C'est la deuxième fois que Povetkin échoue un test antidopage en un an. Un combat contre le champion du WBC Deontay Wilder a été annulé en mai après que la présence de meldonium eut été détecté dans les échantillons du Russe.



Povetkin avait alors évité une sanction en affirmant avoir cessé d'utiliser ce produit en 2015, avant qu'il ne soit ajouté à la liste des produits proscrits.



Le WBC souhaiterait maintenant que Wilder défende son titre conter Stiverne.



Différent de Bute



L'organisme resserre lentement mais sûrement la vis de ses boxeurs qui utilisent des produits interdits.

L'an dernier, Bute avait échoué un test antidopage à l'ostarine après son combat de championnat du monde contre Badou Jack, à Washington.



Même s'il a été démontré que le Montréalais avait été victime de la contamination de l'un de ses suppléments alimentaires, sa licence avait été révoquée pour une période de six mois dans le District de Columbia et il avait accepté de verser 50 000 $ au «Clean Boxing Program» du WBC.



On ne parle toutefois pas de contamination dans le cas de Povetkin et il faudra voir si les autres princiaples associations de boxe sanctionneront un combat l'impliquant, si un boxeur accepte de prendre le risque d'en affronter un autre avec de tels antécédents de dopage.



(Avec la collaboration de l'Associated Press)