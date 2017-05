Lemieux-Reyes: poids et prédiction

David Lemieux et Marco Reyes/98,5 Sports

David Lemieux et Marco Reyes/98,5 Sports

(98,5 Sports) - Le contrat pour le combat entre David Lemieux et Marco Reyes était à 163 livres.

Si David Lemieux y est parvenu du premier coup, semble-t-il sans trop souffrir, son adversaire a eu à se cacher derrière une serviette pour retirer ses bobettes, car il était quelques onces au-dessus de la limite.

C’est donc dans le plus simple appareil qu’il s’est exécuté.

Plus de 10 000 amateurs, surtout d’origine mexicaine, assistaient à l’événement. Si Lemieux et Reyes ont reçu un accueil chaleureux à la suite de la présentation du légendaire Michael Buffer, ce n’était rien à comparer avec ce qui attendait Saul «Canelo Alvarez» et Julio Cesar Chavez jr.

Lemieux et Reyes s’affrontent dans un combat de 10 rounds.

S’il n’y a pas de titre en jeu, le combat n’en est pas moins majeur pour les deux boxeurs.

Golden Boy Promotions espère que Lemieux rééditera une performance semblable à celle qu’il a donnée en mars contre Curtis Stevens.

Cela mettra la table pour un éventuel affrontement avec Canelo Alvarez, sinon un combat majeur contre un autre gros nom de la division.

Pour Reyes, il doit causer la surprise et battre le favori. Mettre David Lemieux sur son tableau de chasse rehausserait la valeur de ses actions dans la division.

Mais ça n’arrivera pas, selon moi. David Lemieux devrait l’emporter par K.-O. ou T.K.-O. autour du 8e ou 9e round. Reyes est un bon boxeur, il aura l’avantage de la taille, mais Lemieux est trop puissant et son intelligence du ring s’épanouit de plus en plus sous la direction de Marc Ramsey.

(Un texte de Jacques Thériault, en direct de Las Vegas)