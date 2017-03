Lemieux se battra en sous-carte d'Alvarez

MONTRÉAL - David Lemieux effectuera un retour sur le ring en sous-carte de l'un des duels les plus attendus de l'année, celui entre Saul «Canelo» Alvarez et l'ancien champion du monde WBC des poids moyens Julio Cesar Chavez fils, le 6 mai, à l'aréna T-Mobile de Las Vegas au Nevada.

Lemieux (37-3, 33 K.-O.), qui a confirmé son statut de redoutable cogneur à la suite de son K.-O. expéditif face à Curtis Stevens, affrontera le mexicain Marcos «Dorado» Reyes (35-4, 26 K.-O.) dans un duel de 10 rounds chez les poids moyens.



Le président d'Eye of the Tiger Management (EOTTM), Camille Estephan, a expliqué qu'il souhaitait ramener Lemieux dans le ring le plus rapidement possible après sa performance contre Stevens.



«Boxer sur une carte comme celle du 6 mai, alors que les yeux de toute la planète boxe seront rivés sur nous, représente une vitrine inestimable», a convenu Estephan.



Lemieux s'est dit ravi de l'opportunité qui lui est offerte.



«Je crois avoir réussi à lancer un message clair le 11 mars dernier avec ma performance contre Stevens et entends faire de même le 6 mai prochain. Je veux être bien certain que tout le monde comprenne que David Lemieux s'en vient au sommet et qu'il compte y rester», a-t-il révélé dans le communiqué annonçant le combat.



Le gala du 6 mai sera présenté à guichets fermés en pleine célébration du traditionnel week-end de Cinco de Mayo.