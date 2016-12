Lucian Bute affrontera Eleider Alvarez

(98,5 Sports) - Les amateurs de boxe du Québec ont souvent déploré que les boxeurs québécois d'envergure ne s'affrontaient presque jamais. Mis à part Lucian Bute et Jean Pascal, rares ont été les opportunités de voir les grands se mesurer aux grands.

À défaut d’avoir un combat entre Pascal et Adonis Stevenson, les amateurs se réjouiront peut-être un peu en voyant que Bute va finalement croiser le fer avec Eleider Alvarez le 24 février prochain... un combat dont personne ne parlait.

Alvarez, qui attend depuis plus d’un an sa chance d’affronter Adonis Stevenson en combat de championnat du monde, a de nouveau accepté de mettre son titre d’aspirant obligatoire en jeu et d’attendre encore son tour.

Entre temps, le Colombien doit l’emporter samedi au Casino face à Norbert Dabrowski, sans quoi le combat contre Bute tombera à l’eau. Les billets pour ce gala ont déjà tous trouvé preneur.

Selon les dires de plusieurs, Alvarez aurait la certitude de pouvoir passer le K.O. à Bute dans ce combat, ajoutant un gros nom à sa liste de victimes. Alvarez, qui est en préparation pour son duel de samedi, n’était pas présent à la conférence de presse mardi matin.

« À chaque fois qu’on nous propose quelque chose, on analyse la situation pour savoir si c’est dans le meilleur intérêt du boxeur, expliquait l’entraineur d’Alvarez, Marc Ramsey. Nous avons toujours le loisir d’exiger le combat face à Stevenson après, si jamais les options ne sont pas intéressantes. »

Même si ça a été confirmé en conférence de presse que le gagnant de ce combat affronterait Adonis en avril prochain, rien ne nous assure que le tout aura vraiment lieu. Ce ne serait pas la première fois que ça arriverait à Alvarez.

Même Bute ne pouvait pas confirmer qu’il monterait éventuellement dans le ring avec le champion.

« Je ne peux rien garantir, expliquait-il. Si je gagne contre Alvarez, je vais prendre sa place comme aspirant obligatoire, et c’est certain que j’aimerais ensuite affronter Stevenson. Mais on verra après le résultat du 24. »

Selon Yvon Michel, malgré l’absence d’un grand réseau américain, Alvarez touchera la bourse la plus importante de sa carrière pour ce combat.

Un retour à 175 livres pour Bute

Lucian Bute semblait avoir pris la bonne décision en retournant chez les 168 livres il y a de cela plus d’un an. Il a livré deux très bons combats contre James DeGale et Badou Jack. Au préalable, à 175 livres, Bute peinait à demeurer compétitif. Il semblait clair que son avenir passait par la catégorie des supermoyens.

Mais voilà qu’à la surprise de tous, Bute accepte de remonter à 175 livres. Selon tous ceux présents dans la salle, ce serait même lui qui aurait proposé l’idée.

« Malheureusement, personne ne pouvait me garantir que j’affronterais le gagnant ou le perdant du combat Jack/DeGale. Je n’ai plus le temps d’attendre à 36 ans. Le chemin le plus rapide pour moi de retourner dans un combat de championnat du monde, c’était de remonter à 175 livres. »

Bute a indiqué ne pas être inquiet du tout de ne pas être capable de rivaliser avec les adversaires plus lourds des mi-moyens.

À l’instar de Bute, son entraineur Howard Grant ne s’inquiète pas non plus de la sécurité de son boxeur, qui va remonter chez les 175 livres pour la première fois en deux ans.

« Selon moi, ce n’est pas le poids qui faisait défaut chez Lucian, c’était son entourage. Lucian n’est plus le même boxeur depuis qu’il est entré dans notre gymnase. Il a repris confiance. Je suis certain que mon frère ou moi trouverons la solution pour le rendre compétitif, même à 175 livres. »

Notons que Bute a signé une prolongation de contrat à long terme avec GYM et qu'il deviendra un partenaire de l'entrepise dès le début de son après-carrière.

Des négociations qui ont achoppé avec Interbox

Toujours selon Yvon Michel, Interbox et GYM avaient une entente verbale sur la quasi-totalité d’un contrat qui aurait vu Jean Pascal affronter Bute le 24 février 2017. Nous aurions donc eu droit à un combat revanche entre les deux boxeurs québécois.

Le dossier, originalement proposé par Bute, serait tombé à l’eau à la dernière minute. C’est alors que Michel s’est tourné vers Alvarez. Le dossier se serait ensuite réglé très rapidement.

Michel semblait déçu de la façon dont les négociations se sont terminées, indiquant tout de même que c’était un bon pas en avant. Via l’entremise d’Antonin Décarie, les deux clans ont tout de même pu discuter pendant trois semaines.

Yvon Michel est d’accord avec les propos de son homologue de chez Eye of the tiger, Camille Estephan, qui croit que lors des dernières années, on a trop attendu les réseaux de télévision américains, plutôt que de tenter d’organiser de bons combats locaux. Il n’est donc pas impossible que plus de combats, comme celui entre Alvarez et Bute, soient organisés lors des prochaines années.

Pas de la faute à Pascal selon Michel

Yvon Michel a indiqué avoir croisé Jean Pascal lundi et que ce dernier lui aurait dit qu’il était prêt à signer le contrat sur le champ. Malheureusement, le combat avec Alvarez était déjà réglé.

Pascal affrontera Stjepan Bozic le 16 décembre prochain au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports