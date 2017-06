Mayweather affrontera McGregor

LAS VEGAS - Floyd Mayweather fils a annoncé mercredi qu'il allait effectuer un retour dans le ring pour affronter l'étoile de l'UFC Conor McGregor dans un combat de boxe le 26 août.

Mayweather, qui avait annoncé sa retraite en septembre 2015 après avoir gagné chacun de ses 49 combats chez les professionnels, affrontera au MGM Grand arena le spécialiste des arts martiaux mixtes qui n'a jamais participé à un combat de 12 rounds. Le combat sera présenté dans un ring de boxe et devra respecter les règles de la boxe.



«C'est officiel», a écrit Mayweather sur son compte Instagram à côté d'une affiche vidéo des deux combattants.



«Le combat aura lieu», a écrit McGregor quelques minutes plus tard sur son compte Twitter, tout en publiant une photo de lui et une photo du père de Mayweather, Floyd père.



Mayweather sera de retour dans le ring à l'âge relativement avancé de 41 ans pour un combat que McGregor tentait d'organiser depuis plusieurs mois.

Tout aurait déboulé dans les derniers jours et les dirigeants de la boxe au Nevada ont approuvé la date mercredi pour un combat organisé par Mayweather Promotions.



Les preneurs aux livres ont rapidement établi Mayweather favori à 10 contre 1, mais les amateurs de combats ultimes sont intrigués de voir un des champions de cet univers affronter l'un des meilleurs boxeurs défensifs de tous les temps.



Même si le combat pourrait ne pas être à la hauteur des attentes, les semaines à venir devraient être divertissantes.

Les deux pugilistes sont reconnus pour leur habileté à mousser la vente des billets en y allant de tirades d'insultes contre leur rival.



Le combat sera diffusé par Showtime sur la télé à la carte et devrait générer des dizaines de millions de dollars en revenu.