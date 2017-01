Mayweather est prêt à affronter McGregor, à une condition

(98,5 Sports) - L'Américain Floyd Mayweather est prêt à mettre un terme à sa retraite le temps d'un combat contre la vedette de l'UFC, l'Irlandais Conor McGregor, à une condition.

«Il faudrait qu'on me garantisse 100 millions de dollars», a fait savoir l'ancien champion, qui a maintenu une fiche parfaite de 49-0-0 au cours de sa carrière, au réseau ESPN.

Mayweather, qui a empoché plus de 800 millions de dollars durant sa carrière, a révélé que l'entourage de McGregor l'avait déjà approché dans le passé.

L'Américain propose de donner à McGregor un montant de 15 millions de dollars en plus d'une répartition - qui reste à déterminer - des recettes des droits de télé.

McGregor voudrait plutôt une somme oscillant entre 20 et 30 millions de dollars.

«Comment un gars peut exiger 20 ou 30 millions de dollars, quand il n'a jamais fait de combat à 8 ou 9 millions ? », s'est demandé Mayweather.

McGregor, 28 ans, est considéré comme le combattant le plus populaire de l'UFC. Il montre une fiche de 21-3 en 24 combats.

Mayweather, 39 ans, n'a jamais perdu. Il est considéré comme l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire.

Lui-même se considère même meilleur que le légendaire Muhammad Ali... mais cet avis n'est pas partagé par beaucoup d'experts.

« Si on parle de son héritage, Ali est de loin le plus grand. Mais si on parle du palmarès et du déroulement de la carrière, c'est Floyd Mayweather », a-t-il déclaré en parlant de lui-même.

Avec AFP