Nouvel adversaire pour Jean Pascal

MONTRÉAL - Pour son retour sur le ring, Jean Pascal n'aura finalement que quelques jours pour se préparer à affronter son prochain adversaire.

Pascal (30-4-1, 17 K.-O.) avait rendez-vous avec Stjepan Bozic, vendredi, au Cabaret de l'Amphithéâtre Cogeco. Mais le Croate a été incapable de satisfaire aux exigences médicales de la Régie des alcools, des courses et des jeux et le promoteur InterBox a préféré lui trouver un nouvel adversaire plutôt que de courir le risque d'une annulation du combat.



Pascal fera donc plutôt face à l'Argentin Ricardo Marcelo Ramallo (21-10-1, 15 K.-O.).



Le promoteur soutient qu'il s'agit d'un remplaçant de qualité. Expérimenté et coriace, il s'est battu face à d'excellents adversaires dont Robert Stieglitz, Hassan N'Dam, Zac Dunn et Marco Antonio Rubio. Il n'est pas totalement un inconnu puisqu'il avait affronté Schiller Hyppolite en avril 2015, au Colisée Cardin de Sorel-Tracy, s'inclinant par décision unanime.



Pascal n'a pas livré de combat depuis sa défaite contre Sergey Kovalev en janvier dernier.