On connaît maintenant l'identité de l'adversaire de GSP

(98,5 Sports) - Georges St-Pierre montera dans l'octogone l'automne prochain et son adversaire sera le champion du monde des poids moyens Michael Bisping.

C'est le président de la UFC, Dana White qui en a fait l'annonce.

«Je ne croyais pas qu'il reviendrait. Nous avons eu un souper ensemble à Las Vegas et nous avons conclu une entente. C'est une de nos grosses vedettes qui a aidé à bâtir notre sport, la UFC», a raconté White au réseau ESPN.

GSP se mesurera au champion des poids moyens Michael Bisping.

«Tout le monde veut s'attaquer à Bisping. Tous les combattants croient qu'ils peuvent le battre et Georges St-Pierre n'est pas différent. Il va monter de catégorie de poids en espérant pouvoir prendre sa ceinture des 185 livres. Vendredi, nous aurons une conférence de presse avec GSP et Bisping pour l'annoncer officiellement», a commenté White qui a ajouté que les discussions pour qu'un duel entre GSP et Conor McGregor se réalise n'ont jamais été avancées.

Quant à la date du combat, Dana White a dit que GSP devait être testé pour antidopage au cours des trois prochains mois avant qu'elle soit décidée.