Pas l'temps de niaiser pour David Lemieux

(98,5 Sports) - Moins de deux mois après son retentissant K.-O. face à Curtis Stevens, le boxeur québécois David Lemieux remontera dans le ring.

Ça se passera le 6 mai prochain à Las Vegas, alors que David Lemieux (37-3-0; 33 K.-O.) fera le combat de soutien du gala du weekend du «Cinco de Mayo» dans lequel s’opposeront Canelo Alvarez et Julio Caesar Chavez Jr.

Les gens de HBO ont tellement été impressionnés par la performance du cogneur de Eye of the Tiger Management qu’ils désiraient l’avoir le plus rapidement possible dans l’un de leurs galas.

C’est donc à Marcos Reyes (35-4-0; 26 K.-O.) que se mesurera Lemieux qui tentera d’y aller d’une quatrième victoire consécutive depuis sa défaite face à Gennady Golovkin.

Selon les dires de plusieurs, Reyes - un boxeur mexicain de 29 ans - est du même calibre que Curtis Stevens, le dernier adversaire de Lemieux, mais les styles des deux boxeurs sont différents.

«Stevens est un cogneur qui a tendance à se refermer sur lui-même lorsque tu lui offres une bonne opposition, mais Reyes va continuer d’attaquer jusqu’à la fin», a expliqué l’entraîneur de Lemieux, Marc Ramsey, mardi matin.

Par ailleurs, ont dit de Reyes que sa défensive n’est pas aussi bonne que celle de Stevens.

«J’espère pour lui que ce n’est pas vrai, a lancé Lemieux. Sinon ça pourrait être une fin encore pire pour lui! C’est vrai que Stevens se refermait sur lui-même, mais j’ai réussi à l’ouvrir en le frappant au corps. »

Malgré le court laps de temps depuis son dernier combat, Lemieux est convaincu qu’il peut répéter le genre de performance qu’il a offert à Verona le 11 mars dernier. Ce n’est pas non plus un facteur pour Ramsey.

«Tout dépend de l’attitude du boxeur. Si Lemieux m’avait parlé de ses vacances à l’annonce de ce combat, la situation aurait été différente. Mais David a tout de suite dit oui quand on lui a proposé ce duel. Souvent, c’est ça qui en dit plus sur l’état des choses.»

Une occasion à saisir

Même si Lemieux avait des vacances prévues pour cette date, cette occasion ne pouvait pas être ignorée par l’ancien champion du monde.

Il semble clair que HBO prépare la table pour un éventuel combat entre Lemieux et Alvarez. Les deux boxeurs sont avec Golden Boy Promotions et HBO. Les négociations seraient donc plus simples à régler.

«C’est un ‘’no brainer’’, a lancé le gérant de Lemieux, Camille Estephan. Nous avons une philosophie et ce combat s’enligne directement dans la direction où nous voulons aller.»

Mis à part Alvarez, Estephan a aussi mentionné que d’autres boxeurs comme Chavez Jr, Golovkin et Miguel Cotto étaient des options d’adversaires.

Le weekend de boxe du «Cinco de Mayo» s’avère un des évènements les plus courus de l’année. Les cotes d’écoutes seront énormes et les billets sont déjà tous vendus.

Les amateurs désirant assister à l’évènement en direct doivent contacter Eye of the Tiger Management qui possède en ce moment une cinquantaine de billets pour l’évènement.

(Un texte de Jeremy Filosa / 98,5 Sports)