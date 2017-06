Peu de temps après avoir été mis K.-O., Whittom négociait son prochain combat

(98,5 sports - PC) - Le boxeur David Whittom se trouvait dans un coma artificiel à l'hôpital Saint John Regional lundi après avoir été opéré d'urgence afin de traiter une hémorragie au cerveau découlant d'un violent K.-O..

Le vétéran âgé de 38 ans est dans un état stable, a précisé son entraîneur François Duguay.



Whittom (12-24-1), qui est originaire de Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, mais qui habite Québec, s'est fait passer le K.-O. au 10e round du combat pour le titre canadien des lourds légers contre Gary Kopas (8-11-2), de Saskatoon, samedi soir à Fredericton.

«David était en avance dans le combat et tout était sous contrôle au 10e et dernier round, a mentionné Duguay au micro des Amateurs de sports animés par Mario Langlois. Il a reçu une main droite avec 30/40 secondes à faire. Ce n’était pas un gros coup de poing, mais il est tombé sur le câble dos à moi. Je n’ai donc pas pu voir ses yeux. Il n’est pas tombé au plancher et il n’y a pas eu de compte de huit.»

Duguay a dit que l’arbitre a immédiatement redonné la reprise du combat et que son protégé s’était présenté les mains basses.

«David a reçu un autre coup de poing et là il est tombé comme assis dans les câbles et l’arbitre a arrêté le combat», a précisé l’entraîneur.

Dans le ring, peu de temps après la fin des hostilités, Duguay a indiqué que Whittom ne répondait pas bien aux questions habituelles qui sont posées : soit quelle date, quelle année et qui était à ses côtés.

«Mais après sept/huit minutes, il a repris ses esprits et il pouvait répondre aux questions, a révélé Duguay. Dans le vestiaire, il a m’a dit que c’était ça la boxe et il jasait très normalement.»

L’entraîneur a mentionné que Whittom tenait à remonter dans le ring et quand il est allé chercher son chèque, il négociait même un combat dans trois mois à Saskatoon.

«David, il n’aura plus d’autres combats, lui a dit Duguay. Il était sobre depuis 26 mois et il était bien préparé pour ce combat. C’est la pire des choses qui me soit arrivé dans ma carrière d’entraîneur.»

Whittom a quitté l'amphithéâtre en compagnie de sa copine et de sa mère, mais sa copine a téléphoné à Duguay peu de temps après et a dit que son ami souffrait de violents maux de tête, qu'il suait abondamment et qu'il avait des nausées. Il a été transporté à l'hôpital de Fredericton avant d'être transféré vers Saint-Jean, où on a posé un diagnostic de blessure au cerveau.



L'intervention chirurgicale a été réalisée tôt dimanche matin. Duguay a mentionné que les médecins avaient déterminé que son état de santé progressait et qu'il était apte à se soumettre à un test d'imagerie par résonance magnétique.

Duguay ignore même quel sera son avenir personnel.

«Je dois retourner dans un coin la semaine prochaine, mais je ne sais pas encore si je vais y aller», a conclu Duguay visiblement affecté par l'état dans lequel se retrouve celui qu’il entraîne depuis 2004 à Québec.

«David a été mon premier boxeur professionnel. On vit toujours d’espoir, seul le temps va faire des choses. J’ai confiance, car David va se battre, c’est un fighter.»

Whittom, jadis un boxeur super-moyen prometteur qui a affronté des aspirants aux titres majeurs tels qu'Adrian Diaconu, Eleider Alvarez, et l'éventuel champion de la WBC Adonis Stevenson, a perdu 19 de ses 21 derniers combats. Il livrait son premier combat en 14 mois.