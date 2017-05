Presque d'une seule main, Lemieux l'emporte face à Reyes

(98,5 Sports) - Le boxeur québécois David Lemieux a remporté une quatrième victoire de suite, samedi soir au T-Mobile Arena de Las Vegas. Il a gagné son duel par décision unanime face au coriace Mexicain Marcos Reyes, qui ne voulait pas tomber.

Lemieux (37-3, 33 KOs) a battu le Mexicain Marcos Reyes (35-4, 26 KOs) par décision unanime 99-90, 99-90, 98-91.

Ce n’était pas tout à fait le résultat espéré. Suite au percutant KO qu’il avait infligé à Curtis Stevens il y a moins de deux mois, son promoteur Golden Boy Promotions espérait un autre exploit du genre. Surtout en co-vedette du plus gros PPV de l’année.

Une chose est certaine maintenant: le prochain adversaire de «Canelo»Alvarez sera Gennady Golovkin.

Dans une mise en scène digne d’hollywood, les promoteurs ont fait monter GGG pour confirmer qu’il y a fait une entente pour cette rencontre attendue au sommet de la division des 160 livres.

Le combat était présenté au T Mobile Arena en co-vedette du sommet mexicain entre Canelo Alvarez et Julio Chavez Jr dans le cadre du Cinco de Mayo, célébration de la fierté mexicaine.

David Lemieux est entré sur «My Way» de Frank Sinatra mais Reyes étant d’origine mexicaine a reçu les applaudissements les plus nourries.

Pendant tout le combat, Lemieux a imposé son rythme et sa puissance et ce en dépit d’une blessure à la main et à l’épaule gauche. C’est au deuxième round que la main de Lemieux a heurté durement le coude de Reyes réveillant une meurtrissure subie dans le précédant combat.

Cette blessure mineure à l’épaule, séquelle du camp d’entraînement mais qui semblait suffisamment sous contrôle pour ne pas annuler le combat a forcé Lemieux a utilisé de moins en moins sa main gauche. D’une certaine manière, il a battu Marco Reyes d’une seule main.

À mesure que le combat avançait, Lemieux pouvait de moins en moins utiliser la gauche au corps et son jab, habituellement lourd, n’avait sa puissance habituelle.

Le Mexicain a subi tôt dans l’affrontement une profonde coupure à l’arcade sourcilière droite. Lemieux ne s’est pas gêné pour capitaliser là-dessus.

Comme il ne pouvait pas lever complètement sa main gauche à la hauteur de son visage, Lemieux est devenu vulnérable sur sa droite. Le côté droit de son visage présentait des ecchymoses après l’affrontement.

Au fur et à mesure que le combat progressait, il devenait malgré tout évident que la puissance des coups du Montréalais allait prévaloir.

Coupé à l’arcade sourcilière droite, les deux pommettes et les deux yeux enflés, Reyes refusait toutefois d’abandonner. La grande majorité des boxeurs auraient visité le tapis sur certains coups de butoir de David Lemieux

Voici la description du 98,5 Sports, round par round

1er round

David Lemieux semble vouloir imposer le rythme dès le début du combat. Un large crochet du gauche est esquivé par Reyes. Ce dernier place quelques bons jabs, mais il est touché par plusieurs droites au corps et un vicieux uppercut de la droite.

Lemieux 10 - Reyes 9

2e round

Reyes utilise sa longue portée pour toucher Lemieux avec des jabs. Il est beaucoup plus agressif qu'au premier round. Toutefois, Lemieux le touche avec quelques coups puissants, dont quelques gauches qui coupent Reyes à l'arcade sourcilière droite.

Lemieux 10 - Reyes 9

3e round

Les coups de puissance de Lemieux pleuvent sur Reyes qui a parfois la mauvaise idée de se réfugier dans un coin. Les coups viennent de partout : crochets, jabs et uppercuts. Eyes saigne abondamment du visage.

Lemieux 10 - Reyes 9

4e round

Lemieux poursuit le travail de sape. Sur une droite, Reyes perd son protecteur buccal. Dans la deuxième portion du round, Lemieux semble ralentir la cadence alors que Reyes s'accroche. Néanmoins c'est un autre round pour le Montréalais.

Lemieux 10 - Reyes 9

5e round

Le meilleur round de Reyes, dont la quantité de coups a augmenté. Même si Lemieux a placé quelques bons coups en puissance, c'est Reyes qui a pris le contrôle de ce round. Léger avantage pour le Mexicain.

Lemieux 9 - Reyes 10

6e round

Les échanges sont serrés, mais Lemieux ne semble pas respecter la force des coups de l'adversaire. Ce ne fut pas un grand round pour les deux pugilistes, mais les coups les plus puissants ont été livrés par Lemieux.

Lemieux 10 - Reyes 9

7e round

Reyes est tout un encaisseur. Sous l'impact des crochets, la plupart des boxeurs se seraient couchés au tapis. La coupure à l'arcade de Reyes s'est rouverte et saigne abondamment.

Lemieux 10 - Reyes 9

8e round

Les deux yeux et les pommettes de Reyes sont enflés, mais il est toujours debout. Les coups de boutoir de Lemieux n'arrivent pas à l'abattre. Pendant ce round, le Mexicain a encore été atteint par des bombes des deux mains de Lemieux.

Lemieux 10 - Reyes 9

9e round

En début de round, Lemieux semble un peu à court d'énergie. Reyes lance encore beaucoup de coups, dont plusieurs touchent Lemieux. Toutefois, les attaques de Reyes n'ébranlent aucunement Lemieux qui continue à mettre de la pression, alternant jabs et crochets.

Lemieux 10 - Reyes 9

10e round

Encore une fois, deux crochets de Lemieux auraient dû mettre fin au combat. Cependant, Reyes veut entraîner son adversaire dans une bataille de rue. Lemieux termine le combat en contrôle de la situation.

Lemieux 10 - Reyes 9

---

Carte du 98,5 Sports Lemieux 99 - Reyes 91

Pointage des juges: 99-90, 99-90, 98-91

---

(Avec notre journaliste Jacques Thériault)