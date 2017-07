Rien ne va plus entre le boxeur Artur Beterbiev et son promoteur GYM

(98,5 Sports) - En point de presse jeudi, Artur Beterbiev a contredit le Groupe Yvon Michel (GYM) qui avait affirmé que son combat du 29 juillet aux États-Unis contre l'Allemand Enrico Koelling avait été annulé en raison d'un problème de visa.

Selon Beterbiev, ce combat aurait été annulé parce que GYM lui demandait de laisser tomber sa poursuite envers le promoteur de boxe montréalais, ce qu'il a refusé.

C'est ce qu'a répété Beterbiev lors d'une conférence de presse tenue jeudi après-midi, à Montréal.

Accompagné de son avocat, Me Karim Renno, et d'un interprète, Beterbiev (11-0-0, 11 KO) en a profité pour annoncer qu'il ne voulait plus travailler avec l'organisation que dirige Yvon Michel.

«Le combat a été annulé parce que Arthur refuse de laisser tomber ses poursuites civiles [à l'endroit] du Groupe Yvon Michel, a expliqué Me Renno. J'ai entendu de la bouche des avovats de GYM, que si on ne laissait pas tomber notre poursuite, le combat serait annulé. Je suis d'ailleurs très surpris d'entendre Yvon Michel prétendre dans les médias, hier et aujourd'hui, que c'est la faute d'Arthur, [car il] n'a pas fait sa demande de visa à temps. [...] On a des preuves de tout ce qu'on annonce par écrit.»

La rencontre avec les journalistes fait suite à un long message que le pugiliste de 32 ans avait livré sur sa page Facebook mercredi, et qui faisait suite à un communiqué du Groupe Yvon Michel annonçant sa décision de se retirer de l'organisation du combat parce que le boxeur d'origine russe s'était vu refuser un visa lui donnant le droit d'entrer aux États-Unis.

La poursuite déposée par Beterbiev au début du mois de mai visait à obtenir un jugement déclaratoire sur la terminaison de son contrat avec le Groupe Yvon Michel.

Beterbiev (11-0) est originaire de Khasavyurt en Russie. Il a déménagé à Montréal en 2013. Considéré comme un excellent boxeur, il devait affronter Koelling (23-1) le 29 juillet à New York. L'enjeu du combat était le titre d'aspirant obligatoire au détenteur de la ceinture des poids mi-lourds de l'International Boxing Federation (IBF), Andre Ward.

Toutefois, le promoteur de Beterbiev, le Groupe Yvon Michel (GYM), a annoncé mercredi l’annulation du du duel en raison d’un problème de visa.

(Avec La Presse canadienne)