«Sans les combattants, la UFC , ce n'est que trois lettres de l'alphabet»

(98,5 Sports) - Afin de mieux faire respecter leurs droits, plusieurs combattants d'arts martiaux mixtes ont formé la «Mixed Martial Arts Athletes Association».

Mercredi après-midi lors d’une conférence téléphonique, plusieurs combattants d’arts martiaux mixtes, dont Georges St-Pierre, ont pris la parole afin d’expliquer pourquoi ils avaient décidé de s’unir et de former cette nouvelle association.

«Nous allons changer le visage de l’industrie, a dit Tim Kennedy. En quelques années, les AMM sont devenus l’un des sports les plus populaires au monde. Le UFC engrange 4 milliards de dollars par année grâce à nous, car ce sont les combattants qui remplissent les stades, qui saignent dans l’octogone. Nous pensions que nous aurions notre part équitable de cette somme, mais ce n’est pas le cas. Quand on prend notre retraite ou quand on se blesse, nous n’avons aucun filet de sécurité. Et il y a trop d’athlètes qui sont laissés à eux-mêmes.»

«Notre sport est dur, nous sommes des guerriers et nous aimons notre sport. Nous acceptons les risques, mais trop souvent, nous demeurons avec des blessures aux genoux, au dos, et plus importants, à notre cerveau. Mais nous n’avons aucune assurance», a-t-il déploré.

Juste 3 lettres de l’alphabet

Le combattant québécois Georges St-Pierre fait également partie des athlètes qui se sont regroupés pour former cette association.

«Depuis mes 10 ans dans le UFC, je me suis promené partout dans le monde pour mes entraînements et mes combats. Et je me suis aperçu que nous avons tous le même problème. J’ai le grand privilège d’être un combattant en santé et qui a fait fortune, mais je ne peux pas en dire autant de la majorité des athlètes de AMM. Dans les autres sports, on divise les profits 50%-50%. Dans la UFC, on ne reçoit que 8%.

«Il est temps de se tenir debout pour tous les combattants, ceux qui se font intimider à accepter des combats, ceux qui ont peur de prendre leur retraite parce qu’ils n’auront plus d’assurance. Sans les combattants, la UFC, ce n’est que trois lettres de l’alphabet», a déclaré GSP.

Cette association veut mettre de l'avant une pension et des assurances médicales pour tous les combattnts et un meilleur partage des revenus avec la UFC.