«(Stevenson) ne voulait pas affronter Joe Smith» - Joe Deguardia

On en parle en ondes : Boxe: Jacques Thériault rencontre Joe Deguardia (4:47) Publié le jeudi 04 mai 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jacques Thériault

(98,5 Sports) - Venir à Las Vegas pour un grand événement de boxe est toujours l'occasion de rencontrer des personnalités du «noble art» mais aussi l'occasion de recueillir de bonnes histoires.

Un texte de Jacques Thériault, à Las Vegas

Ainsi Joe Deguardia, de Star Boxing, a eu l’occasion de raconter sa version des faits dans l’échec de la tenue d’un combat entre son boxeur, Joe Smith fils, et le champion WBC des mi-lourds, Adonis Stevenson.

Rappelons que Smith, 27 ans, (23-1, 19 K.-O.) a littéralement expédié hors du ring Bernard Hopkins le 17 décembre dernier, dans de ce qui était le dernier combat de sa glorieuse carrière. Précédemment, Smith, originaire de Long Island, avait passé le K.-O. au premier round à Andrzej Fonfara, le prochain adversaire de Stevenson

Deguardia ne s’explique toujours pas ce qui s’est vraiment passé.

« En ce qui me concerne, je ne vois aucune raison pour laquelle ce combat n’a pas eu lieu, a-t-il affirmé. Je vois qu’ils ont plutôt choisi d’y aller avec le gars à qui Joe a passé le K.-O. »

On se rappellera que lorsque le projet d’affrontement entre Sergey Kovalev et Stevenson est tombé à l’eau, le clan Stevenson avait invoqué un conflit de réseaux de télévision, Kovalev étant lié à HBO et Stevenson, à Showtime.

« Pour ma part, il n’y avait aucun obstacle pour ce qui est du réseau de télévision et de l’endroit où aurait eu lieu le combat, a rajouté Deguardia. On voulait ce combat. »

Pour le patron de Star Boxing, les questions monétaires ne semblaient pas, au départ, être une source majeure de mésentente.

« On commençait à en parler, Yvon (Michel) et moi, a raconté Deguardia. Je croyais que ce serait facile, je pensais qu’on avait une entente et puis, soudainement, il n’y avait plus de combat. »

Lors de la conférence de presse en vue de son combat contre Andrzej Fonfara le 3 juin, Adonis Stevenson a nargué Jean Pascal concernant le partage des bourses à 70-30 pour cent en vertu de son statut de champion.

« S’il nous avait proposé de partager à 70-30, pas de problème, on aurait pris le combat, affirme Deguardia. Ce n’était pas un enjeu. Je lui aurais donné ce qu’il voulait, je voulais que le combat ait lieu. »

Pour le promoteur américain, quelque chose a fait dérailler le projet du côté du clan Stevenson.

« Je ne sais pas si c’est parce qu’il ne voulait pas venir boxer à New York, se demande-t-il. Peut-être se sont-ils dit qu’ils pourraient faire face à un boxeur moins dangereux, qui cogne moins fort que Joe Smith. »

Deguardia voit son protégé coincé. Il est difficile de lui trouver un opposant grande qualité : un combat de championnat du monde chez les mi-lourds.

« Malheureusement, les gars qu’on veut affronter maintenant, (Andre) Ward et Kovalev, ne sont pas disponibles, explique-t-il. Adonis Stevenson se sauve de Joe Smith, il n’est donc pas disponible. »

Joe Deguardia ne blâme pas Andre Ward et Sergey Kovalev pour leur indisponibilité : ils ont rendez-vous le 17 juin pour un combat-revanche.

« Pour ce qui est de Stevenson, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, a-t-il. Depuis quelques années il a fait tout un travail pour éviter tout le monde. Il est clair qu’il ne voulait pas affronter Joe Smith ».